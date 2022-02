JO 2022: la France termine les Jeux à la 10e place au tableau des médailles

Pas de nouveau podium pour les Français ce dimanche aux Jeux olympiques 2022 de Pékin et donc aucune évolution au tableau des médailles. Les Tricolores terminent à la 10e place du classement, avec 14 médailles.

Clap de fin sur les Jeux olympiques de Pékin. Les dernières épreuves ont eu lieu ce dimanche matin en Chine et la France n'a pas réussi à gonfler son total de podiums. Au tableau des médailles, la délégation tricolore se classe à la dixième place avec 14 médailles (5 en or, 7 en argent et 2 en bronze).

La plus grande chance d'atteindre les 15 médailles, l'objectif fixé avant le début de ces Jeux, reposait sur le ski alpin. Lors du team event, le quatuor français (Worley, Frasse Sombet, Pinturault et Faivre) a été éliminé dès les quarts de finale par la Norvège pour deux petits centièmes. Tessa Worley, qui disputait sa dernière épreuve olympique, et Alexis Pinturault, leader de l'équipe de France, repartent donc bredouille de Pékin.

Cap sur les JO 2026

La surprise a failli venir du ski de fond. Sur la mass-start, Delphine Claudel était proche de réaliser un exploit, mais la 19e du classement général de la Coupe du monde a échoué à sept secondes du podium, à la 7e place. "Ce sont de belles émotions mais elles sont décevantes à la fin car ça ne l’a pas fait", a réagi Claudel au micro de RMC après sa course. "Déjà, arriver au départ d’une course en sachant qu’on peut faire quelque chose c’est déjà super. Un jour ça va passer de l’autre côté et il y aura le résultat au bout. Ce jour-là ça sera grandiose."

Le chapitre chinois se ferme donc pour la délégation française. Les athlètes tricolores vont désormais retrouver le quotidien de la Coupe du monde (le ski alpin fait étape à Crans-Montana dès la semaine prochaine) avant de rêver de nouveaux exploits olympiques à Milan et Cortina d'Ampezzo en 2026.