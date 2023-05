JO 2024: Le protocole de la cérémonie d’ouverture hors normes se dévoile

La jauge n’est pas encore officielle mais les détails sécuritaires commencent à filtrer. Ce mardi, l’État, le comité d’organisation des Jeux olympiques et la ville de Paris ont signé un protocole afin d'avoir une répartition optimale des rôles dans la préparation de cette cérémonie d’ouverture. Jusqu’au 26 juillet 2024, les services de l’Etat se préparent à cette cérémonie d’ouverture unique, exceptionnelle, moment le plus médiatique des Jeux Olympiques.

Le 26 juillet 2024, les services de l’Etat vont retenir leur souffle. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas encore donné de chiffre précis concernant le nombre de spectateurs qui pourront assister gratuitement à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris l'an prochain. Devant les médias, le ministre a seulement évoqué "plusieurs centaines de milliers de personnes".

Sur les quais bas, la billetterie a déjà débuté sous la responsabilité de Paris 2024, 100.000 billets sont disponibles pour cette cérémonie. Sur les quais hauts, l’accès sera gratuit, et la billetterie sera gérée par le ministère de l’Intérieur. Selon les informations de RMC Sport, le nombre devrait tourner autour des 400.000 personnes avec le principe de 3 personnes par m2. Sur ce nombre, les discussions sont au cœur de quelques tensions depuis des semaines entre la mairie, Paris 2024 et l'Etat. "Gouverner c’est prévoir", estime Amélie Oudéa-Castéra.

"Les quais hauts seront gratuits et, en lien avec la mairie de Paris, nous avons décidé qu’il était du ressort du ministère de l’Intérieur de concevoir, développer, financer et organiser une plateforme de préinscription sécurisée qui permettra à tout le public de s’inscrire et d’accéder gratuitement aux différentes zones des quais hauts, a indiqué le ministre de l’Intérieur. C’est un outil qui sera indispensable pour réguler l’ensemble des flux qui vont concerner les parisiens et les touristes".

La Grèce ouvrira la cérémonie

A 20h24, le 26 juillet 2024, le premier bateau prendra l’eau depuis leur zone de stockage située dans la zone en amont du pont d’Austerlitz et Chârenton-le-Pont. Le premier sera celui de la délégation de la Grèce, devant l’équipe olympique des réfugiés. Le dernier bateau, sera celui du pays hôte, la France. Au total, cent seize bateaux défileront sur six kilomètres du fleuve.

Au pont d'Iéna, en dessous la Tour Eiffel, les bateaux délaisseront les athlètes. La cérémonie durera "trois heures", a indiqué Gérald Darmanin, ce mardi matin. Après la "parade fluviale", suivra "un spectacle artistique, et une cérémonie protocolaire" devant 200 chefs d’Etats. Dans ce secteur du Trocadéro, avec la présence de hautes personnalités, la sécurité de cette zone sera intégralement pris en charge par les forces de l’ordre.

Une répétition le 17 juillet 2023

Plusieurs répétitions seront planifiées jusqu’au bouquet final du 26 juillet 2024. Une répétition partielle sans passagers aura lieu à l’été 2023, le 17 juillet. Ce moment devrait durer huit heures. D’autres répétitions partielles auront lieu par groupe au printemps 2024 afin que tout soit en ordre pour l’instant le plus regardé des Jeux olympiques. C’est une semaine avant la grande cérémonie que les choses sérieuses vont débuter. Deux jours de répétition générale de la parade fluviale se dérouleront la semaine précédant "en amont des opérations d’inspections de sécurité".

La sécurité, sujet principal

Pour les forces de l’ordre, plus de 35.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour cette cérémonie. "On sera plus autour de 40.000 forces de l’ordre dans Paris ce jour-là", confie une source proche du dossier à RMC. A ce nombre, il faudra ajouter les 2.000 agents de la police municipale de la capitale. Rien que dans le périmètre de la cérémonie, 32.000 policiers/gendarmes seront présents pour gérer les quais hauts.

La sécurité des quais bas est assurée par Paris 2024. Sans compter les nombreux parisiens et visiteurs qui seront dans les rues de Paris ce soir-là. Le ministre de l’Intérieur a aussi répété que 400 caméras supplémentaires seraient installées à Paris pour arriver à 4.400. Enfin, Gérald Darmanin a précisé que 5 unités de forces mobiles arrivent en renfort dès la fin du mois d’août sur l’agglomération parisienne.

"L’état garantit la sécurité des Jeux, la ville de Paris est gestionnaire de l’espace public, Paris 2024 gère l’organisation de l’événement sportif et du déroulé de la cérémonie, avec un objectif commun, que l’expérience spectateur la plus belle possible", termine le ministre en première ligne pour l’organisation de ces JO. Comme annoncé par RMC, Gérald Darmanin a aussi confié que Ziad Khoury, coordinateur national pour la sécurité des jeux Olympiques 2024 de Paris, suspendu pour "comportement inapproprié", ne reviendra pas.