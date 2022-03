JO d'hiver: Emmanuel Macron soutient une candidature de la région PACA

À l'Élysée, les athlètes olympiques et paralympiques des Jeux d'hiver 2022 de Pékin ont été accueillis par Emmanuel Macron. À cette occasion, le chef de l'État a apporté son soutien à la région PACA pour l'organisation des JO 2034 ou 2038.

Emmanuel Macron a salué mardi "l'épopée" des médaillés olympiques et paralympiques de Pékin en les décorant de la Légion d'honneur. Le président de la République en a profité pour marquer son soutien à la candidature de la région PACA pour de futurs JO d'hiver.

"Aujourd'hui, cher Christian, plusieurs collectivités dont la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur envisagent de postuler à l'accueil des JO d'hiver en 2034, évidemment je vous dis tout mon soutien", a-t-il lancé à l'adresse de Christian Estrosi, maire de Nice rallié au macronisme et présent à la remise de légion d'honneur des médaillés olympiques et paralympiques à l'Élysée.

Les territoires des Alpes du Sud s'étaient dit intéressés en janvier par l'organisation des Jeux olympiques d'hiver en 2034 ou 2038, selon Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La région voisine Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Laurent Wauquiez, envisage elle aussi de se porter candidate à l'organisation de JO d'hiver, ceux de 2030.

"Oui, il y a une vie après Martin Fourcade"

Comme en septembre 2021 après les JO de Tokyo, le président de la République, candidat à sa réélection, a passé en revue tous les exploits des Bleus lors des Jeux de Pékin, fortement marqués par la pandémie. Il a salué leur "épopée". "Malgré les gradins presque vides, tout le pays était derrière vous", a-t-il lancé, au sortir d'un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine.

S'adressant au biathlète Quentin Fillon-Maillet, quintuple champion olympique, il a lancé: "Oui, il y a une vie après Martin Fourcade. Et en disant cela, je salue sa brillante entrée au CIO".

Il aussi salué le "pas de deux maitrisé jusqu'au bout des lames" des patineurs Guillaume Cizeron et Gabrielle Papadakis, devant un parterre de sportifs et d'acteurs du sport français, comme Tony Estanguet président du comité d'organisation des JO de Paris 2024. Il a redit "l'importance" d'une France "nation sportive" en vue de ces Jeux, qui se tiendront dans un peu plus de deux ans.

En arrivant, le champion olympique de danse sur glace Guillaume Cizeron a expliqué que c'était un "grand honneur" de venir à l'Élysée et Gabriella Papadakis a répété que le couple de danseurs allait "prendre le temps" pour décider de la suite. "Quand on arrive là et qu'on est reçu par le président et les ministres, c'est qu'on a fait le job!", a commenté de son côté le paraskieur Arthur Bauchet.