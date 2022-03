Biathlon: jour de sacre pour Fillon Maillet, vainqueur de son 1er gros globe de cristal

Comme attendu, Quentin Fillon Maillet a remporté ce samedi le gros globe de cristal de la Coupe du monde au terme de la mass start d'Otepää (2e derrière Christiansen). Une juste récompense pour le biathlète jurassien, auteur d'une fin de saison en boulet de canon dans la lignée de Jeux olympiques historiques.

La consécration pour Quentin Fillon Maillet. Quelques mois avant ses 30 ans, le biathlète français remporte officiellement le gros globe de cristal après la mass start d’Otepää, ce samedi en Estonie, où il a pris la 2e place derrière le Norvégien Christiansen. Un trophée qui arrive après trois troisièmes places de rang, entre 2019 et 2021. Pour cela, il lui suffisait de terminer dans les 23 premiers de la course du jour pour ne plus être rattrapé par son dauphin Émilien Jacquelin, désormais distancé de 245 points. Il a fait mieux que ça.

Vainqueur des trois premières courses individuelles post-JO (sprint et poursuite à Kontiolahti, sprint à Otepää), Quentin Fillon Maillet a également été aidé par la méforme de son premier poursuivant et le retrait de Johannes Boe des trois dernières étapes. Avant la dernière semaine, il compte 8 victoires et 11 podiums au total, sans compter la parenthèse enchantée olympique, et une réussite impressionnante au tir.

Le tournant du Grand-Bornand

Cette domination sur le circuit de la Coupe du monde ne l’a effectivement pas empêché de briller sur les Jeux olympiques. À Pékin, Fillon Maillet a remporté deux titres (individuel et poursuite) pour trois médailles d’argent (sprint, relais hommes, relais mixte), bouclant sa quinzaine par une quatrième place presque décevante sur la mass start. Si le public est devenu gourmand avec lui, c’est qu’il a fini par l’habituer à dominer de la tête et des épaules la concurrence, terminant l’hiver en boulet de canon.

Après un début de saison en retrait (un podium en 5 courses), le biathlète de Champagnole a rapidement corrigé le tir avec 5 victoires sur les 8 courses suivantes, enfilant le dossard jaune pour la première fois au Grand-Bornand et ne le cédant que pour deux courses à Émilien Jacquelin, avant de le récupérer définitivement début janvier.

Encore un record et trois globes dans le viseur

Il s’agit du quatrième Français couronné après Patrice Bailly-Salins (1994), Raphaël Poirée (2000, 2001, 2002 et 2004) et Martin Fourcade (de 2012 à 2018). Le petit globe du sprint quasiment assuré (une 37e place suffit vendredi prochain), il lui reste encore ceux de la poursuite et de la mass start à aller décrocher pour boucler sa saison en or. Même s’il a également l’occasion d’entrer dans l’histoire pour une autre performance.

À l’occasion du dernier week-end de Coupe du monde, la semaine prochaine sur la colline d’Oslo Holmenkollen, le Jurassien pourra faire tomber un record de Martin Fourcade, rien que cela. Vainqueur des six dernières poursuites, en comptant celle des Jeux olympiques, il peut faire la passe de 7, ce que son illustre aîné n’était pas parvenu à réaliser, s’arrêtant à 6 au cours de la saison 2016-2017. De quoi un peu plus marquer sa saison au fer rouge.