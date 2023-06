JO de Paris 2024: le rugby à VII va se réunir pour parler du cas Antoine Dupont

Antoine Dupont, le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France, sera au cœur d'une réunion de l'équipe de France de rugby à VII dans les prochaines heures. Il sera question de son éventuelle participation aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Antoine Dupont sera-t-il aux JO de Paris 2024 ? Le champion de France toulousain l'a dit: il rêve de ce rendez-vous à la maison. Mais est-ce que les planètes seront alignées pour lui permettre de passer de sa carrière à XV à un projet olympique à VII ? Faudra-t-il qu'il fasse des choix, quitte à rater les VI Nations 2024 ?

La question se pose à la fois sur un plan juridique, financier et sportif, explique-t-on à la Fédération français de rugby. De premiers éléments de réponse devraient émerger dans les prochaines heures. Une réunion doit se tenir autour de l'équipe de France à VII ce mardi 20 ou ce mercredi 21 juin.

Antoine Dupont est sous contrat avec le Stade Toulousain. Le demi de mêlée superstar a prolongé jusqu'en juin 2027. Un contrat homologué par la Ligue nationale de rugby. En décembre 2021, au moment de prolonger son contrat avec Toulouse, ce cartésien a fait inscrire noir sur blanc le fait que tout soit prévu pour qu’il soit libéré, tant au niveau de la préparation que de la compétition olympique elle-même.

Tout un équilibre à trouver

Toutes les parties sont en ordre de marche pour faciliter les choses, que ce soit le club ou la Fédération Française de Rugby, qui réfléchit de son côté à "exempter" Antoine Dupont du Tournoi des VI Nations 2024. Le but est de ne pas trop lui "charger" une saison qui serait déjà bien occupée par deux évènements majeurs que sont la Coupe du monde (8 septembre au 18 octobre) et les JO (24 au 30 juillet 2024 pour le tournoi de rugby à VII).

A la FFR, le message c'est qu'Antoine Dupont suive une vraie préparation avec les "septistes"... pour qu'il ne débarque pas à quelques semaines de la compétition: impossible vu l'exigence physique du rugby à VII même si ses qualités physiques et rugbystiques lui faciliteront les choses. Il ne peut pas non plus être "parachuté" au sein d’un groupe qui a grandi et progressé sans lui. Il lui faudra donc participer à des étapes du circuit mondial entre la fin de la Coupe du monde de rugby (de décembre 2023 à juin 2024).

Il va donc falloir trouver un équilibre entre le circuit à VII, le Top 14, la Champions Cup, et le XV de France. Certains à la FFR osent rêver qu'Antoine Dupont se consacre uniquement au rugby à VII la saison prochaine.

Surtout, le Toulousain pourrait ne pas être le seul concerné, puisque trois quinzistes au total seraient ciblés pour intégrer l'équipe de France à VII l'année prochaine.