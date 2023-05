JO de Paris 2024: début de la deuxième phase de vente de billets ce mardi, surveillez vos mails !

Après la première phase de vente des billets pour les JO de Paris 2024 en février, une deuxième s’ouvre ce jeudi, mais les premiers tirés au sort recevront un mail dès ce mardi. Il faudra être chanceux pour pouvoir profiter des 150.000 places à moins de cinquante euros. Cette fois-ci, plus de packs en vente mais des places à l’unité.

Amoureux du sport, curieux des Jeux, surveillez vos mails ! Dès ce mardi, les premiers tirés au sort recevront la bonne nouvelle par mail et disposeront, comme lors de la première phase de vente, de 48 heures pour choisir leur billet, dans la limite de 30 par personne. Les billets achetés lors de la première phase sont à déduire. Une personne ayant acheté 5 places ne pourra en acheter que 25. Pour cela, il fallait s’inscrire pour le tirage au sort avant le 20 avril dernier.

Greg, 46 ans, a fait le pari de ne pas craquer lors de la première phase de vente pour tenter d’obtenir des billets moins chers. "Je me suis dit que j’aurais plus de chance lors de la deuxième phase. Je pense que beaucoup de Français veulent voir des épreuves où les Français ont des chances de briller. Honnêtement j’espère pouvoir choper du judo, de l’athlé, de la natation, du basket, du hand… Les épreuves un peu phares on va dire."

Cette deuxième phase présente des nouveautés. Fini le système de pack, désormais ce sont des places à l’unité qui peuvent être achetées (hors compétition déjà complète). De plus, les billets pour assister aux gros événements comme la finale du 100 mètres au stade de France, ou encore la journée de compétition de Teddy Riner sont cette fois-ci mis en vente. Ce qui n’était pas le cas lors de la première phase. Enfin, les chanceux tirés au sort auront la possibilité d’acheter des places pour les cérémonies d’ouverture et de clôture.

150.000 billets attractifs

Le prix des places pour ces Jeux olympiques de Paris 2024 fait débat en France depuis l’ouverture de la billetterie. Pour cette deuxième phase de vente, la moitié des billets à 24 euros restants seront mis en vente. C’est-à-dire 150.000. Des places qui devraient s’écouler en quelques jours. "Je pense que les places vont se vendre tellement rapidement, qu’il faut que je sois tiré dans la semaine. Sinon je vais avoir les fonds de tiroir et les places à 400 euros… La chance ne se reproduira pas en France, et après je n’ai pas envie de prendre des billets d’avion pour aller les voir au Mexique", explique Baptiste, qui ne compte pas mettre plus de 150 euros dans une place.

Une troisième chance en fin d’année

Pour celles et ceux qui n’auront pas eu de place lors de cette deuxième phase de vente, une troisième tentative d’achat pourra être effectuée en fin d’année 2023. Une nouvelle vente sera mise en place par la billetterie officielle de Paris 2024 sur le principe du premier arrivé, premier servi. Tous les billets restants pourront être achetés à l’unité. Un système de revente sera également lancé. L’ultime chance pour assister aux Jeux olympiques de Paris 2024.