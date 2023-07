JO de Paris 2024: où en est-on de la jauge de la cérémonie d’ouverture?

C’est la grande question de cette cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Combien de spectateurs pourront-ils prendre place sur les bords de la Seine le 26 juillet 2024. A 366 jours des JO, la jauge s’affine mais sur le papier aucun chiffre n’est encore formellement acté.

C’est pratiquement une histoire sans fin. Depuis des mois, les supputations autour de la jauge de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris sur la Seine le 26 juillet 2024 vont bon train. Pour le moment, les ministres concernés ou encore Paris 2024 restent discrets sur ce chiffre. A 366 jours de ce moment spécial, la jauge n’est pas encore (officiellement) arrêtée.

Dans les faits, 100 000 spectateurs pourront prendre place sur les quais bas, la partie payante de la cérémonie déjà commercialisée. Et d’après les informations de RMC Sport, sur les quais hauts 400 000 personnes seront présentes dans cette partie gratuite, sur inscription via un site lancé par le ministère de l’Intérieur. Ce qui facilitera le premier filtre de cette cérémonie, le criblage dès l’inscription.

"Ce débat est peu intéressant"

"Plusieurs centaines de milliers de personnes. On va être très nombreux, explique Anne Hidalgo sur RMC. Ce débat autour du chiffre est peu intéressant. Il faut que l'on puisse mettre le plus grand nombre de personnes sur les quais. La nouveauté est que plusieurs centaines de milliers de personnes vont pouvoir assister gratuitement à la cérémonie d'ouverture, ce qui n'est jamais arrivé."

Avant de voir la maire de Paris poursuivre: "Sur les ponts, sur les quais hauts, on va pouvoir assister à un spectacle extraordinaire. Il faut qu'il y ait un confort et une sécurité pour toutes les personnes qui pourront accéder à la zone. Lorsqu'on a fait nuit blanche le 5 juin dernier, on avait 3 millions de personnes qui étaient sur le secteur des quais de Seine. Cela s'est très bien passé, sans aucun incident. On n'a pas encore le chiffre sur la fréquentation pour le 14 juillet, mais c'était plusieurs millions de personnes."

La fête sera aussi dans les rues de Paris

Dans les couloirs des ministères, on met aussi de plus en plus en avant les festivités dans le reste de la région parisienne ce soir du 26 juillet 2024. "Il ne faut pas penser qu’au chiffre autour de la Seine, cela sera la fête dans tout Paris, on peut estimer à plusieurs millions de personnes en extérieur ce soir du 26 juillet", explique un conseiller ministériel. La Seine sera le centre du monde pendant plus de trois heures de spectacles. 80 écrans géants seront installés pour voir cette cérémonie d’ouverture et le défilé des délégations.

Selon les informations de RMC Sport, le niveau de la jauge devrait être acté à la rentrée de septembre pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Celle des Jeux paralympiques, aussi en extérieur sur la place de la Concorde, représente un risque moins important pour les autorités. "Chaque chose en son temps", tempère, en souriant, un responsable policier de la Préfecture de Police.