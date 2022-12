JO 2024: "Deschamps peut apporter au-delà du football", pense Oudéa-Castéra

Invitée de l'émission Télématin sur France 2, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a suggéré mardi que Didier Deschamps puisse occuper un rôle pour les équipes olympiques françaises en vue des Jeux de 2024.

Tout le monde s’arrache Didier Deschamps. Au fil de ses succès ou quasi-succès avec l’équipe de France – une Coupe du monde et un Euro en tant que joueur, une Coupe du monde mais aussi une finale de Mondial et d’Euro en tant que sélectionneur –, la légende tricolore s’est construite l’image du gagneur par excellence.

Une prédisposition rare qui attise logiquement les convoitises, et ce au-delà même du simple spectre de son sport. Le vice-champion du monde 2022 pourrait ainsi se voir proposer dans un futur proche un autre type de mission, en lien avec les Jeux olympiques, comme l’a suggéré Amélie Oudéa-Castéra mardi matin sur France 2.

Deschamps est "un immense atout pour l'ensemble du sport français"

"C’est une réflexion qui lui appartient, a déclaré la ministre des Sports dans l'émission Télématin. Quand on a une personnalité aussi exceptionnelle, il ne faut jamais oublier que c’est un privilège. Il apporte énormément à cette équipe, il est dans le top top mondial. C’est une immense chance et un immense atout pour l'ensemble du sport français."

Si la ministre n’a pu définir clairement le rôle que pourrait endosser le Basque de 54 ans, celle-ci a tenté d’en dessiner le contour. Evoquant notamment sa culture de la gagne et sa science du discours. "A moins de 600 jours des Jeux olympiques et paralympiques, il peut livrer de son expérience, aider les équipes, leur parler… En lien avec l’Agence national du sport et le travail mené par Claude Onesta (manager général de la Haute performance, ndlr), je pense qu’il y a des choses qu'il pourrait apporter au-delà du football."

Le sélectionneur doit rapidement rencontrer le président de sa Fédération, Noël Le Graët, afin de dresser le bilan du Mondial au Qatar et d’évoquer une éventuelle prolongation de son aventure à la tête des Bleus, entamée en 2012. Invité de BFMTV lundi soir, son conseiller Jean-Pierre Bernès avait expliqué que le technicien n'envisageait pas de briguer la présidence de la FFF dans un avenir plus ou moins proche.