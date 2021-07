JO de Tokyo: la cérémonie d'ouverture sans fans ?

Invités à ne pas se rendre sur le marathon, probablement privés de cérémonie d’ouverture, les spectateurs sont dans l’incertitude quelques jours avant le début des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Les Jeux olympiques de Tokyo démarrent dans moins de trois semaines, le 23 juillet, et les spectateurs censés assister aux épreuves doivent se demander s’ils sont toujours les bienvenus. Ce mardi, ils ont en tous cas été invités, coronavirus oblige, à ne pas se rendre dans la rue pour voir les épreuves du marathon et de la marche. Ils pourraient aussi, d’après certains médias japonais, être privés de la cérémonie d’ouverture, qui serait réservée aux VIPs et aux officiels.

Invités à "s'abstenir" d'aller au marathon

Ce sont les organisateurs des JO, de concert avec les autorités locales japonaises, qui ont officiellement demandé au public de "s’abstenir" d'assister au marathon et aux épreuves de marche. Tenues dans la rue, à Sapporo, à plus de 800 km au nord de la capitale, celles-ci auraient pu rassembler un trop grand nombre personnes dans les rues, sans distanciation sociale. Un risque que les officiels ne peuvent se risquer à prendre, même s’il sera compliqué de s’assurer que personne ne mette le nez dehors le jour J.

Pour la cérémonie d’ouverture, l’Asashi Shimbun, grand quotidien national nippon, a révélé que les fans devraient être exclus des évènements tenus dans les grands stades, et tout particulièrement de la cérémonie d’ouverture du 23 juillet. Seuls seraient invités les VIPs, proches des sponsors olympiques, les dignitaires étrangers et les officiels liés au CIO. Une réunion à ce sujet est prévue ce jeudi, le 8 juillet, pour trancher définitivement cette épineuse question, qui pourrait mettre les organisateurs sous le feu des critiques.

10 000 spectateurs au maximum ?

Pour l’heure, la jauge de spectateurs est toujours officiellement fixée à 10 000 spectateurs pour les grandes enceintes, dont le Stade national (68000 places), ou 50% de la capacité pour les plus petits lieux d’épreuve. Mais l’ombre de la pandémie plane toujours sur l’archipel et pourrait forcer à revoir ces chiffres à la baisse. D’ores et déjà, la cérémonie d’ouverture a été rallongée de 30 minutes pour permettre l'acheminement des athlètes vers le stade dans un meilleur respect des distances sanitaires.

Au Japon, le nombre de cas de Covid-19 est reparti à la hausse ces derniers jours, avec 1 040 nouveaux cas détectés ce lundi. Le variant Delta serait à l’origine de cette recrudescence, qui pousserait le gouvernement japonais à remettre en place certaines restrictions sanitaires, alors que le taux de vaccination (environ 11%) est encore très faible dans le pays.