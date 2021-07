Jeux olympiques: Agbegnenou et Aït Saïd désignés porte-drapeaux de la France

La judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd ont été choisis ce lundi pour être porte-drapeaux de la délégation française aux prochains Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Ils succèdent à Teddy Riner.

L’annonce était prévue pour 20 heures, elle est tombée vers 20h30: la judokate Clarisse Agbegnenou (28 ans) et le gymnaste Samir Aït Saïd (31 ans) seront les porte-drapeaux tricolores pour les Jeux olympiques de Tokyo. Régie pour la première fois par le principe de parité par le Comité international olympique (CIO), cette attribution intervient à moins de trois semaines de la cérémonie d'ouverture (23 juillet) d'un évènement chahuté par la pandémie.

Les deux athlètes tricolores succèdent à Teddy Riner, étendard bleu-blanc-rouge il y a cinq ans lors des JO de Rio, et ont été choisis parmi onze candidats départagés par des "ambassadeurs" de chaque fédération via un système de points.

"Une fierté de porter le France au plus haut"

Avec Clarisse Agbegnenou, un nouvel athlète issu du judo aura donc le privilège de représenter la France et sa délégation de 378 sportifs qui sera du voyage au Japon. "On va amener de la joie et de la bonne humeur, on va se faire plaisir", a souri sur France 2 la judokate française la plus titrée de l’histoire (cinq titres mondiaux chez les -63 kg), médaillée d'argent aux JO 2016 et favorite dans sa catégorie au Japon.

"C’est une fierté de porter le France au plus haut", a quant à lui assuré Aït Saïd, grand espoir de médaille française en gymnastique, gravement blessé lors des Jeux de Rio en 2016, et absent à Londres en 2012. Sa désignation est un bel hommage à son courage pour se rétablir et revenir au plus haut niveau.

Si la désignation de Clarisse Agbegnenou était attendue, celle de Samir Aït Saïd est davantage une surprise, alors que le nageur Florent Manaudou et le perchiste Renaud Lavillenie faisaient figure de favoris. Sandrine Martinet (judokate malvoyante numéro 1 mondiale) et Stéphane Houdet (numéro 6 mondial de tennis-fauteuil) ont eux été désignés pour les Jeux paralympiques, par un vote du public.