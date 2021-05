JO de Tokyo: Neymar aurait demandé au PSG d'y participer selon la presse brésilienne

Le média brésilien UOL indique ce mercredi que Neymar aurait demandé à la direction parisienne de le laisser jouer le tournoi olympique de Tokyo cet été. Tenant du titre avec le Brésil, l'attaquant parisien ne pourra certainement pas enchaîner avec la Copa America en juin et devrait alors faire un choix entre l'une des deux compétitions internationales.

Déjà vainqueur à domicile du tournoi des Jeux olympiques en 2016, à Rio, Neymar avait apprécié l'aventure olympique. A tel point que l'attaquant du PSG, qui a récemment prolongé son bail jusqu'en juin 2025, souhaiterait participer à nouveau cet été à l'événement planétaire, organisé cette année à Tokyo.

Copa America ou JO, il faudrait choisir

Selon le média brésilien UOL, Neymar aurait demandé au PSG de le laisser participer au tournoi olympique, qui se déroulera entre le 22 juillet et le 7 août. Des dates qui entreront en concurrence avec la préparation parisienne pour la nouvelle saison et le début de la Ligue 1.

Déjà prévu pour la Copa America en juin, Neymar enchaînerait alors plusieurs compétitions cet été. Comme pour Kylian Mbappé, le PSG aimerait que Neymar choisisse entre ces deux compétitions et se repose ensuite, pour revenir se préparer pour la nouvelle saison. Neymar avait déjà connu un scénario similaire avec le FC Barcelone en 2016, où il avait choisi de participer aux Jeux olympiques à Rio au détriment de la Copa America.

Neymar estimerait que l'équipe brésilienne a encore de sérieux atouts pour décrocher l'or olympique, et aimerait apporter son expérience à cette jeune équipe. Mais pour la fédération brésilienne, se priver de Neymar une nouvelle fois pour la Copa America serait forcément un coup dur. Néanmoins, les clubs n'ont pas l'obligation de libérer leurs joueurs pour les Jeux olympiques, et comme pour Kylian Mbappé, le PSG pourrait aussi retenir Neymar et le priver de l'aventure olympique à Tokyo.