JO: statu quo pour la France au tableau des médailles malgré l’or pour Braisaz-Bouchet

Avant les deux derniers jours des Jeux olympiques de Pékin, l’équipe de France occupe toujours la 10e place au classement des médailles. Les Bleus ont pourtant ajouté une 5e médaille d’or à leur bilan vendredi avec le titre olympique de Justine Braisaz-Bouchet en biathlon sur la mass start.

Les Bleus toujours dans le Top 10. A deux jours de la clôture des Jeux olympiques de Pékin, l’équipe de France occupe, comme jeudi, la 10e place au classement des médailles. La délégation tricolore compte pourtant une médaille d’or de plus, ce qui porte à 14 le total depuis le début des Jeux : cinq en or, sept en argent et deux en bronze. Ce vendredi, c’est une fois de plus le biathlon qui a offert une breloque avec le titre olympique pour Justine Braisaz-Bouchet sur la mass start.

La Norvège écrase les Jeux

Il n’est pas à exclure que ce bilan de 14 médailles soit définitif même si des athlètes tricolores sont encore en lice samedi et dimanche, notamment Kévin Rolland en half-pipe (finale à 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche).

En haut de classement, le trio de tête reste inchangé. Avec 34 médailles dont 15 en or, la Norvège écrase ces Jeux de Pékin. Elle devance l’Allemagne (22 dont 10 en or) et les Etats-Unis (21 dont 8 en or).