Mondiaux de badminton: Anne Tran et Margot Lambert ont "envie d'aller le plus loin possible"

Elles participent à leur deuxième championnat du monde ensemble. Anne Tran et Margot Lambert, 26e mondiale en double dame, espèrent faire mieux que l'an passé, où elles avaient gagné seulement un match.

Comment s'est passée votre préparation pour ces championnats du monde?

Margot Lambert: Oui, on se sent bien, on est assez contentes de notre tirage. On a eu une bonne préparation. Même s'il y a encore des choses à ajuster mais on sera prêtes.ance. Il y a plus qu'à maintenant.

Comment appréhendez-vous ces Mondiaux? C'est un peu une grande répétition à moins d'un an des Jeux olympiques de Paris...

Anne Tran: C'est un peu spécial les championnats du monde. On côtoie les meilleurs joueurs régulièrement donc ce n'est pas vraiment une répétition avec les Jeux olympiques, c'est une compétition comme les autres. On l'a bien préparée et on a bien analysé nos adversaires. On va faire du mieux que l'on peut.

Quels sont les objectifs fixés?

ML: Il n'y a pas vraiment d'objectifs de résultats fixés. Nous, on a envie d'aller le plus loin possible. Après je pense que c'est plus un objectif de développement, de niveau de jeu, ce que l'on produit sur le terrain. En fait, le plus important c'est de progresser, de bien jouer et après si on fait ça les résultats vont venir naturellement.

Au premier tour, vous jouez une paire hongkongaise, 49e mondiale, que pensez-vous de ce tirage au sort?

AT: C'est une bonne paire qui joue bien. Elles sont prenables. On est favorite sur ce match. Après, si on gagne, au tour suivant, on est forcément obligé de jouer contre une tête de série. Ce sera une paire indonésienne, 18e mondiale. On les a déjà jouées. On a déjà gagné, mais aussi déjà perdu. On sait que ce n'est pas une paire top 10 mais en même temps, une très bonne paire. C'est un peu 50/50 mais on est quand même contentes du tirage.

Avec votre classement, forcément vous rencontrez très tôt des têtes de série...

ML: Oui, souvent on prend des têtes de série dès le premier tour. On est outsider sur tous les matchs. Donc on a l'opportunité de faire de bons résultats et de gagner contre des paires du top 10 mondial.

Votre paire fonctionne bien, vous avez deux jeux complémentaires...

AT: Oui, on est deux joueuses puissantes, on couvre bien le terrain. Et en double dames, il y a une dimension physique qui rentre en compte. On va faire des longs rallyes, tenir longtemps l'échange, être consistantes. On s'est beaucoup développées dans ce sens-là ces derniers mois. Nos qualités naturelles font qu'on a de bons jeux pour le double dames.