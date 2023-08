Mondiaux de badminton: Léonice Huet "espère performer"

59e joueuse mondiale en simple dame, Léonice Huet sera la seule réprésentante française dans ce tableau sur ces championnats du monde de badminton, à Copenhague, au Danemark. Elle tentera de gagner de précieux points pour la qualification olympique. Pour son premier match, la Guadeloupéenne sera opposée à une Allemande, 24e mondiale.

Comment vous sentez-vous avant le début de ces championnats du monde ?

Je me sens bien, plutôt en forme. C'est un rendez-vous qui est attendu avec impatience. Les championnats du monde, c'est une grande échéance. Là, ces derniers jours on a poussé physiquement et mentalement pour avoir une charge de travail conséquente. Et ensuite on a quelques jours de "repos" pour être dans la meilleure forme le jour J.

Quel est l'objectif sur ces Mondiaux?

L'objectif est la victoire. On travaille pour ça tous les jours. C'est notre objectif sur ces championnats du monde. Une première victoire contre Yvonne Li (24e mondiale), c'est ce que je recherche. Et c'est ce que le staff recherche en premier aussi.

Justement, Yvonne Li est une Allemande, 24e mondiale, que vous connaissez bien pour l'avoir déjà jouée...

Oui, c'est une joueuse que j'ai joué récemment, une fois. C'était l'an dernier en Irlande. Ce premier tour, je l'attends avec impatience. Ça me montrera sur quels points j'ai progressé. J'espère performer. Je pense que ma qualité est surtout la vitesse. Je pense que je peux la surprendre par un jeu assez agressif. C'est une joueuse qui est assez régulière dans son jeu, qui a beaucoup de points forts. Je pense que je peux l'embêter surtout sur les changements de rythmes dans le match. C'est ce qui va faire ma force.

Vous êtes la seule française en simple dame sur ces Mondiaux (forfait de Qi Xuefei, 54e mondiale, blessée au pied). Avez-vous une pression supplémentaire?

J'essaye de transformer cette pression en positif. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai juste besoin de montrer ce que je fais à l'entraînement. La pression est toujours là. En plus, la qualification olympique est lancée depuis plusieurs mois donc on a envie de performer.

Avec votre classement actuel (59e mondiale), vous êtes rapidement face à des têtes de série dans les tableaux des grosses compétitions...

Oui, du fait de mon classement, qui est moins haut que ce que j'aimerais, je me 'tape' des têtes de série rapidement. Mais c'est aussi l'opportunité de créer la surprise, d'être l'outsider et d'arriver sur le terrain et de montrer ce que je sais faire, montrer pourquoi je me lève tous les jours. On pourrait dire que c'est de la malchance de tout de suite avoir une tête de série mais il faut le tourner en positif et se donner les chances de performer.

C'est avec cet état d'esprit que vous allez entamer ces Mondiaux?

Oui, puisque Yvonne Li (première adversaire) est mieux classée que moi, c'est le moment de faire une performance. La dernière fois, je ne suis pas passée loin, on a fait trois sets en 1H15 de match. Donc là j'espère bien la vaincre.