Mondiaux de badminton: les frères Popov et la paire Lambert-Tran accèdent au deuxième tour

Les frères Toma Junior et Christo Popov se sont qualifiés en double pour le deuxième tour des Mondiaux de badminton, ce mardi à Copenhague (Danemark). Idem pour Margot Lambert et Anne Tran chez les femmes.

Après avoir réussi leurs débuts en simple la veille, Toma Junior et Christo Popov n’ont pas tremblé lors de leur entrée en lice en double aux Mondiaux de badminton, ce mardi à Copenhague. Dans la capitale danoise, les Français l’ont emporté face aux champions d’Europe 2022, les Allemands Mark Lamsfuss et Marvin Seidel (21-18, 21-18). De quoi ravir les frères nés Bulgarie, au sein d’une famille d’initiés au badminton.

"C’était un match très important pour nous, car c’était le premier tour, savoure Christo, le plus jeune des deux (21 ans). Ça nous permet de gagner une deuxième victoire consécutive contre cette paire, qui est top 20-25 mondial. C’est une belle performance de notre part. On espère continuer." Même sentiment chez Toma Junior, surnommé "Tomi" (24 ans): "Ça s’est joué sur les petites fautes, il fallait en faire moins qu’eux et être plus solides dans les rallyes et en défense." Au tour suivant les frères Popov défieront les Chinois Liang Weikeng et Wang Chang. Un duo, tête de série n°3, qu’ils n’ont encore jamais affronté. "On va aller sur le terrain et se battre", promet Christo.

Lambert et Tran face à des Indonésiennes

L’autre paire française engagée dans le tournoi masculin de ces Mondiaux a en revanche été sortie d’entrée à la Royal Arena de Copenhague. Lucas Corvée (30 ans) et Ronan Labar (34 ans) ont été éliminés par les Malaisiens Wei Chong Man et Kai Wun Te (21-17, 21-18).

Chez les femmes, Margot Lambert (24 ans) et Anne Tran (27 ans) se sont qualifiées pour le deuxième tour en prenant le meilleur sur la paire hong-kongaise Lok Lok Lui-Wing Yung Ng (21-16, 21-14). Les Françaises ont désormais rendez-vous avec les Indonésiennes Febriana Dwipuji Kusuma et Amalia Cahaya Pratiwi, qu’elles avaient éliminées au premier tour des Mondiaux l’an passé.