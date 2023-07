Paris 2024: ''C'est l'opportunité d'une vie'', Rudy Gobert a hâte de disputer les Jeux olympiques

De passage sur BFM Paris, après avoir inauguré des terrains de basket à son nom à Saint-Quentin, Rudy Gobert a fait part de son enthousiasme concernant les Jeux olympiques de Paris 2024, à un peu plus d'un an de l'événement mondial.

Médaillé d'argent aux JO de Tokyo 2020, Rudy Gobert a déjà hâte de disputer les JO de Paris 2024, chez lui, en France: ''Je pense que les JO, et la compétition de basket des JO, c'est un rêve. Pour moi, c'est l'opportunité d'une vie. Les JO chez toi, dans ton pays, ça n'arrive qu'une fois dans une vie.''

Vice-championne olympique et d'Europe en titre, l'équipe de France de basket peut se permettre de rêver. Ce sera encore plus le cas avec le retour de Victor Wembanyama, qui aura gagné de l'expérience NBA. Rudy Gobert ne tarit pas d'éloges sur son futur coéquipier en sélection: ''Victor, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amour. Je l'ai rencontré pour la première fois quand il avait 13 ans. Je l'ai un peu vu évoluer et j'ai toujours essayé d'avoir une présence très positive pour lui, une présence de mentor et lui donner le plus de conseils possibles. C'est quelqu'un qui a un grand coeur, une très bonne mentalité et une très grosse maturité.''

Inspirer les gens, la vocation de Rudy Gobert

Le triple défenseur de l'année en NBA veut inspirer les jeunes grâce aux JO de Paris 2024 : ''C'est une opportunité énorme pour inspirer les gens, inspirer les jeunes et les faire rêver, leur faire vivre des moments inoubliables. Pour moi, c'est la force du sport, c'est la force des Jeux Olympiques.''

Le pivot français n'attend pas uniquement les JO pour inspirer les gens. Il est notamment revenu il y a quelques jours à Saint-Quentin, sa ville d'origine, pour y inaugurer des terrains de basket : ''C'est un playground sur lequel j'ai fait mes débuts [...] On a pu rénover ce terrain. Sur l'art, il y a une photo de moi enfant et une photo de moi adulte.'' A Saint-Quentin, Rudy Gobert revient régulièrement pour être auprès des enfants de son camp d'entraînement, le ''Rudy Gobert Camp''.

''Moi, je veux que tous les jeunes puissent rêver''

A Levallois-Perret, le Français était également présent auprès des membres de ''l'académie Rudy Gobert'', qui permet notamment aux jeunes de participer à diverses activités : ''Moi, je veux que tous les jeunes puissent rêver et qu'ils peuvent se dire qu'ils peuvent être qui ils ont envie d'être.'' Grâce à l'aide de l'association Etendart, l'académie propose : ''Cours de basket, théâtre, danse ou cours d’anglais sur l’histoire de la musique urbaine aux États-Unis'' selon le site de la ville de Levallois.

L'impact de Rudy Gobert se fait donc ressentir auprès de la jeunesse, avant même les JO de Paris 2024, pour lesquels le joueur des Minnesota Timberwolves, sera bel et bien prêt, pour porter les espoirs français.

=> Retrouvez l'interview de Rudy Gobert, en intégralité