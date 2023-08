Tir à l'arc: Barbelin décroche la deuxième place à Paris et prend rendez-vous pour les JO 2024

Lisa Barbelin a terminé deuxième de l’épreuve de Coupe du monde de tir à l’arc organisée ce dimanche à Paris. Un résultat très encourageant pour la Française de 23 ans, qui espère s’offrir une médaille d’or l’été prochain aux JO 2024.

A 349 jours de la finale femmes des JO 2024, l'archère française Lisa Barbelin a pris la deuxième place de l'épreuve test des Jeux de Paris, ce dimanche, son meilleur résultat dans une étape de Coupe du monde. "C'est indescriptible ce que je ressens, livre la sportive de 23 ans. C'était dingue de me retrouver sur un podium en face de la tour Eiffel, avec une médaille remise par Tony Estanguet. Je suis désolée, je n'arrive pas à retenir mes larmes." Sacrée vice-championne du monde par équipes au début de mois à Berlin, Lisa Barbelin a fini par plier (6-4) face à l'Américaine Casey Kaufhold, N.7 mondial. Sa deuxième place sur l’esplanade des Invalides, qui doit accueillir dans moins d'un an les épreuves des JO, augure du meilleur pour la championne d'Europe 2021 puis en indoor en 2022.

"Une vraie médaille significative"

"C'est une des étapes de Coupe du monde les plus relevées qu'on ait vu, parce qu'elle arrive une semaine après le Championnat du monde et qu'on est sur le site des Jeux donc tout le monde voulait venir absolument le voir. C'est une vraie médaille significative", loue le directeur technique national Benoit Binon. "Je n'ai pas arrêté de regarder le drapeau qui se levait pendant l'hymne, décrit la Mosellane. Je me suis pincée pour me dire: ‘retiens cette sensation pour que la prochaine fois tu sois tout en haut’."

Celle qui a équipé sa chambre d'un compte à rebours affichant le nombre de jours la séparant de la finale des JO 2024 confesse être "un peu paumée dans le décompte des jours". Surtout depuis vendredi, quand elle a explosé son plafond de verre en faisant tomber des Asiatiques, continent dominant l'arc classique. A tel point que la Fédération française a débauché en février 2022 l'entraîneur sud-coréen Oh Seon-Tek, à la tête de l'équipe de la péninsule à Sydney 2000 (5 médailles) et Londres 2012 (4 médailles).

Déclic face aux Asiatiques

"J'ai eu un gros déclic, explique Lisa Barbelin. Je n'avais jamais battu d'Asiatique jusqu'à présent. Et là, vendredi, je bats la Chinoise Zhang Mengyao en barrage, puis la Sud-Coréenne Kang Chae Young, qui est quand même un monument du tir à l'arc (championne olympique par équipes à Tokyo, ndlr)." "Le tir à l'arc, c'est psychologique, souligne le président de la Fédération française Jean-Michel Cléroy. A un moment donné, il faut les battre."

Autre leçon appréciable de cette semaine, Lisa Barbelin n'est pas inhibée par les spectateurs acquis à sa cause, au contraire. "Elle aime ces situations, c'est confirmé. Elle sait se faire porter par le public et l'avantage aux Jeux, c'est qu'elle l'aura dès le premier tour", retient encore Benoit Binon. Les tribunes y seront plus nombreuses, le décor plus clinquant mais la Mosellane décochera toujours ses flèches en direction du pont Alexandre III.