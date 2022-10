Tour de France: Darmanin confirme un "décalage" du départ en 2024 à cause des Jeux olympiques de Paris

Les Jeux olympiques de Paris 2024 auront lieu entre le 26 juillet et le 11 août. Afin de couvrir l’évènement de la meilleure manière possible d'un point de vue sécuritaire, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a fait savoir sur France Inter que certains évènements comme le Tour de France pourraient être décalés.

L’année 2024 sera une année riche en sport en France avec, en apothéose, les Jeux olympiques de Paris qui se tiendront entre le 26 juillet et le 11 août. Certaines compétitions pourraient être impactées par la tenue de ces Jeux. Notamment le Tour de France.

"Le Tour de France accepte de décaler de quelques jours le départ"

Au micro de France Inter, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a expliqué que le départ du Tour 2024 devrait être décalé et que des discussions ont lieu dans ce sens: "Il y a des moments où on a demandé à décaler certains évènements. Le Tour de France accepte de décaler de quelques jours le départ. La ministre des Sports et de la Culture travaillent avec l’ensemble des organisateurs des villes."

"Les Jeux Olympiques à Paris, c’est une fois par siècle"

Pour Gérald Darmanin, avoir le privilège d’accueillir cet évènement olympique ne se fait pas sans concessions. Avec l’obligation de mobiliser un grand nombre de policiers pour assurer la sécurité: "Les Jeux olympiques à Paris, c’est une fois par siècle. La cérémonie d’ouverture sur la Seine, c’est une fois tous les 3.000 ans. Cela demande 45.000 policiers et gendarmes par jour, pendant trois mois. Toutes les unités de forces mobiles seront prises par les Jeux."

En guise d'exemple à ne pas suivre, le ministre a évoqué le chaos survenu au Stade de France lors de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool: "Ne pas reproduire ce qu’il s’est passé au Stade de France, ça demande de l’hyper présence des policiers et gendarmes. 45 000 gendarmes et policiers par jour, l’Etat français ne l’a jamais fait." En attendant qu’une annonce officielle soit faite, la présentation du parcours du Tour de France 2023 est en cours.