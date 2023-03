Judo: après 2024, Teddy Riner envisage de disputer... les JO 2028

Dans un reportage sur Canal+, Teddy Riner a laissé entendre qu'il pourrait repousser son départ à la retraite. S'il comptait initialement se retirer à l'issue des Jeux olympiques de Paris 2024, le Français pourrait pousser jusqu'à 2028.

Une déclaration assez surprenante. Dans un reportage diffusé samedi par le Canal Sport Club, Teddy Riner a abordé la date de sa retraite. S'il clamait jusqu'ici vouloir se retirer des tatamis à l'issue des Jeux olympiques de Paris 2024, le Français n'apparaît plus aussi formel.

"Comme je me sens et je vois les choses se faire, il n'y a pas de raison que je m'arrête, a lâché Teddy Riner sur Canal+. Pour l'instant, on est sur 2024 mais 2028, je n'ai pas dit non." Lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, Teddy Riner serait âgé de 39 ans. Ces dernières années, le judoka a été perturbé par les blessures, laissant entendre qu'il aurait du mal à pousser plus loin que l'échéance parisienne.

Le record de Nomura en vue

Double champion olympique de judo chez les poids lourds, en 2012 et 2016, Teddy Riner avait pris la médaille de bronze en individuel à Tokyo en 2021. Toutefois, le décuple champion du monde avait rapporté une troisième médaille d'or olympique grâce à un titre par équipes. Un nouveau sacre individuel permettrait à Riner d'égaler le Japonais Tadahiro Nomura, seul homme à trois titres olympiques dans le judo.

En février dernier, Teddy Riner a remporté le Grand Slam de Paris, une étape dans sa préparation en vue des JO 2024 à domicile. "Le vieux est de retour", glissait l'intéressé. En mai prochain, le judoka du PSG sera attendu lors des championnats du monde, un titre qu'il n'a plus gagné depuis 2017.