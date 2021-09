Hervé Mathoux critique à nouveau Pierre Ménès sur sa manière "de se comporter avec les gens"

Dans une interview accordée à L'Équipe, le présentateur du Canal Football Club revient sur le début de la saison de Canal+ et évoque surtout l'absence de Pierre Ménès. Hervé Mathoux invite ce dernier à se remettre en cause et dénonce son comportement inapproprié.

La passe d'armes médiatique continue entre Pierre Ménès et Hervé Mathoux. Au moment d'annoncer son départ de Canal+ mi-juillet, le premier, qui avait été suspendu par la chaîne cryptée en mars pour des accusations d'agressions sexuelles et de comportement sexiste, s'en était pris au second lui reprochant son manque de soutien.

Mathoux avait répondu début septembre sur les ondes de France Info, invitant son ancien collègue et consultant sur le plateau du Canal Football Club à "se remettre en cause". Dans un entretien accordé à L'Équipe et publié ce lundi, le présentateur de Canal+ revient sur l'absence de Ménès en ce début de saison.

"Pierre reste clivant dans son absence: certains s'en réjouissent, d'autres s'en plaignent. On avait déjà vécu quasiment une saison sans lui quand il avait été malade, on a terminé la saison dernière sans lui, on s'y est habitués", assure Hervé Mathoux. Le présentateur revient ensuite sur les accusations portées par Ménès à son encontre en juillet.

"Il a été déboussolé par tout ce qui lui est arrivé"

"Je n'ai même pas envie de lui en vouloir. Il a été déboussolé par tout ce qui lui est arrivé et il en a perdu sa lucidité", explique Mathoux avant de poursuivre: "Il sait que j'étais avec lui lorsqu'il était malade mais il sait aussi que sa manière de se comporter avec les gens, et pas seulement les femmes, n'était pas en adéquation avec ma manière de faire."

Comme sur France Info il y a quinze jours, le présentateur de Canal+ invite son ancien collègue à reconsidérer les choses: "J'espère qu'il finira juste par prendre le chemin de la remise en cause que l'époque nous dicte d'avoir." Entre Mathoux et Ménès, c'est désormais tendu.