Stéphane Guy répond à Saada sur son licenciement de Canal+

Le nouveau consultant de la Dream Team RMC Sport Stéphane Guy est revenu ce jeudi sur les propos de Maxime Saada, invité de l’After Foot la veille. Le journaliste regrette notamment le discours actuel du patron de Canal+ concernant son licenciement.

"Je suis toujours ému quand j’y pense et quand je l’entendais hier": près de six mois après son départ forcé de Canal+, précipité par des propos en soutien à Sébastien Thoen (humoriste lui aussi licencié pour s’être moqué d’une émission du groupe), Stéphane Guy n’a pas oublié.

Au micro de l’After Foot, le nouveau membre de la Dream Team RMC Sport se confie sur cet épisode: "Ça fait venir beaucoup de sentiments en moi. Pendant les années que j’ai passées là-bas, je n’ai jamais occupé une seconde de l’antenne sans penser aux membres de la famille, qui sont les abonnés."

"Un discours très éloigné de celui qu’il tient publiquement depuis"

"J’ai été un peu surpris qu’il évoque mon nom parce qu’il y a une procédure en cours. Il a raison de dire que je me sentais très libre et profondément chez moi à Canal. Je me sentais comme dans une famille, comme à la maison. On ne peut pas dire autre chose quand on a passé 25 ans au même endroit, sinon on est un peu maso", poursuit le journaliste.

Mercredi, Maxime Saada expliquait ce qui l’avait poussé à licencier le commentateur à Noël dernier: "On a dû s'en séparer pour une raison très simple: il avait tendance à considérer que Canal+ était son antenne."

Ce à quoi Stéphane Guy répond sèchement: "Ce qui m’a un peu troublé, c’est que la dernière discussion que j’ai eue en tête à tête avec lui, c’était quelques jours seulement avant que la guillotine me passe sur le cou. J’en garde précieusement le verbatim, ça pourrait à un moment ou à un autre être utile. C’est un discours très éloigné de celui qu’il tient publiquement depuis."

"Si j'étais là où j'étais, ce n'était pas par hasard"

"Ce que ne vous a pas dit Maxime hier, c’est que si j’étais là où j’étais, ce n’était pas par hasard, ajoute le membre de la Dream Team RMC. Il y a des études internes qui sont faites régulièrement par Canal et qui validaient le fait que j’occupais cette position-là. Ce n’était pas uniquement par le désirata de Maxime."

L'ex-journaliste de la chaîne cryptée termine en rappelant que Maxime Saada avait pu compter sur lui en toute circonstance: "Un jour à Canal, on s’est retrouvé où il n‘y avait plus de droit du tout. (...) Quand on avait les besoins de mon tempérament et de mon énergie, on savait où me trouver, et ça il ne faut pas l’oublier."