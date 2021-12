Affaire Agnel: ce que l'on sait après la garde à vue de Yannick Agnel pour des faits supposés de viol sur mineure

L'ancien nageur de 29 ans Yannick Agnel, double champion olympique en 2012 a été interpellé ce jeudi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits supposés de viol sur mineure. Il a été placé en garde à vue à Mulhouse.

Coup de tonnerre dans le monde de la natation française. Même s'il était retraité des bassins depuis 2016 après des JO de Rio ratés et mouvementés, Yannick Agnel était toujours très présent sur la scène médiatico-sportive, que ce soit avec son activité de consultant pour France Télévision, il avait notamment couvert les derniers Jeux olympiques et paralympiques ou celle de manager d'une équipe de e-sport.

Ce jeudi matin, Yannick Agnel a été interpellé à son domicile parisien puis conduit à Mulhoisue et placé en garde à vue, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits supposés de viol sur mineure. Des faits qui remontent à 2016. La victime, âgée de 15 ans ou moins à l'époque des faits supposés aurait porté plainte cet été.

Conflit avec le club de Mulhouse

Cette affaire est-elle un nouvel épisode de la guerre qui oppose depuis quelques années Yannick Agnel au clan Horter, qui a accueilli Agnel dans le club de Mulhouse jusqu’à l’été 2016, date à laquelle Agnel annonce prendre sa retraite à 24 ans ? La plaignante serait l'une des filles de Lionel Horter, aux commandes du Mulhouse Olympic Natation (l’ancien club de Roxana Maracineanu). Laurent Horter a fondé le club, sa femme, Marie Octavie a été vice-présidente de la fédération française (FFN). Leur fils aîné, Lionel, entraîneur notamment de Roxana Maracineanu donc, mais aussi d’Amaury Leveaux, Yannick Agnel… a aussi dirigé de l’équipe de France et été directeur technique national. Franck, son cadet, actuel président du club, était le représentant pour l’Europe de Tyr, l’équipementier officiel de la FFN.

Agnel et le MON sont en conflit depuis la retraite du nageur. Il réclame au club 60.000 euros de primes non versées, ce que le club contestait. Une affaire qui a pris une tournure judiciaire. Agnel a gagné en première instance mais le MON a fait appel. Le club est par ailleurs visé par une enquête préliminaire concernant la gestion du club. Une affaire révélée par une enquête de Radio France en octobre 2020 dans laquelle Frank Horter témoigne contre Agnel. "Aux Jeux de 2016, ça a été la catastrophe, déclare alors Franck Horter à Radio France. Il a foutu le bordel dans le relais 4x200 m, ça faisait la une de L'Équipe et il annonce la fin de sa carrière sans même nous prévenir. Il nous a fait passer pour des débiles. Cela nous a pris des mois pour retrouver un semblant de crédibilité auprès des élus." Un discours qui change drastiquement de celui porté publiquement par Lionel Horter pendant les Jeux sur son poulain, et qui illustre le changement radical des relations entre Agnel et les Horter.

La garde à vue a commencé ce jeudi matin, Elle peut durer 48 heures maximum. Il y a pour l'instant une seule victime identifiée.