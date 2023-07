Mondiaux de natation: quelles sont les dernières chances de médailles pour Léon Marchand ?

Titré à trois reprises depuis le début des Mondiaux de natation au Japon, Léon Marchand en a fini avec les épreuves individuelles. Mais le prodige français de 21 ans devrait encore s'aligner sur deux relais.

Il a plus que rempli son contrat. Débarqué à Fukuoka avec un statut de favori à assumer, Léon Marchand a envoyé un message fort à la concurrence à un an des Jeux olympiques de Paris. Après le 400 m 4 nages et le 200 m papillon, le surdoué toulousain a décroché jeudi un troisième titre lors des Mondiaux disputés au Japon en dominant le 200 m 4 nages.

Encore deux relais potentiels

En comptabilisant ses deux premiers titres obtenus l’an dernier du côté de Budapest, déjà dans le 200 m 4 nages et le 400 m 4 nages, il en est donc à cinq couronnes mondiales. A seulement 21 ans, il est déjà le Français le plus titré de l'histoire en individuel devant Camille Lacourt et ses quatre sacres. Mais sa chasse aux médailles à Fukuoka n’est pas finie. Ambitieux mais résonné, il a décidé de faire l’impasse sur le 200 m brasse pour prioriser ses objectifs et ne pas finir sur les rotules.

Il en a donc fini avec les épreuves individuelles. Concernant les relais, il ne participera pas cette nuit aux séries du 4x200m nage libre. Si le relais français réussit à se qualifier sans lui, il sera attendu pour la finale programmée ce vendredi à 14h40. Il pourrait également briller sur le relais 4x100 m 4 nages. Pour le moment, le flou demeure sur sa présence ou non pour les séries prévues dans la nuit de samedi à dimanche. La finale aura lieu dimanche. S’il y participe, la tendance serait qu’il s’aligne sur la brasse.