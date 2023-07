Mondiaux de natation: énorme Léon Marchand, qui s'offre le titre mondial sur 200m papillon

Léon Marchand a remporté ce mercredi sur le 200m papillon son deuxième titre des Mondiaux de natation à Fukuoka au Japon. Le phénomène tricolore a battu son record personnel et a signé la meilleure performance de l'année sur la distance.

Injouable, tout simplement injouable. Qualifié pour la finale du 200m papillon avec le deuxième temps, Léon Marchand a écrasé la course pour l'or ce mercredi aux Mondiaux de Natation à Fukuoka au Japon.

La nouvelle star de la natation française et mondiale a décroché sondeuxième titre lors du rendez-vous nippon, le quatrième de sa déjà riche carrière. Léon Marchand s'est imposé devant le Polonais Krzysztof Chmelewski et le Japonais Tomoru Honda.

Des mondiaux de rêve à un de Paris 2024

Déjà titré et auteur d'un record du monde devant la légende Michael Phelps sur le 400m 4 nages, Léon Marchand a enchaîné une nouvelle performance majuscule sur le 200m papillon ce mercredi au Japon.

Seulement cinquième après le premier quart de course, le protégé de Bob Bowman a pris la tête de la course dès les premiers 100m. Derrière, plus personne n'a été capable de le reprendre.

Au passage le nouveau roi des bassins de 21 ans a battu son propre record du 200m papillo ainsi que le record national en améliorant sa marque de presque une seconde en 1 min 52 secondes 43 centièmes.

Injouable sur la finale nipponne, le Français a aussi signé la meilleure performance de l'année sur la distance. A un an jour pour jour du début des Jeux olympiques de Paris en 2024, le nageur tricolore n'en finit plus d'impressionner. Un véritable marchand de rêve pour la France, un rêve doré pour Léon Marchand.