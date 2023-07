Mondiaux de natation: Marchand qualifié pour une première finale, un record pour Grousset

Les championnats du monde de natation ont commencé ce dimanche à Fukuoka, avec déjà plusieurs représentants français dans le bassin. Léon Marchand est passé sans encombre en finale du 400 mètres 4n.

200m 4n femmes : déception pour les Françaises

Charlotte Bonnet et Fantine Lesaffre n'ont pas passé le cap des séries du 200m 4n. Les Françaises, qui ne nageaient pas dans la même série, ont terminé avec exactement le même chrono en 2mn13s28c à la 17ème place, premières non qualifiées pour les demi-finales. "Je suis déçue parce que je me sentais super bien depuis quelques semaines, explique Charlotte Bonnet la nouvelle capitaine de l'équipe de France. J'étais dedans mais j'ai vite chargé sur les jambes et j'ai eu du mal à tenir les filles. Même à la fin sur le crawl qui est censé être mon point fort j'ai eu du mal à revenir. Donc je suis déçue mais c'est la première fois que je le nage en compétition internationale donc je manque clairement d'expérience toute l'année c'était soit super bon soit très nul. Je prends de l'expérience avec cette course mais j'aurais bien aimée me qualifier pour les demi-finales."

La triple championne d'Europe 2028 a réorienté sa carrière depuis le début de saison en délaissant le 200m nl pour le 4n et la brasse. Elle s'alignera sur le 200m brasse à Fukuoka également. Fantine Lesaffre qui revient après une longue coupure due à des soucis de santé mentale nagera en fin de semaine son épreuve fétiche le 400m 4n (championne d'Europe en 2018).

400m nl messieurs : Logan Fointaine éliminé

Logan Fontaine n'a pas passé le cap des séries du 400m nl. Le français qui a pris la 9ème place du 10km en eau libre et manqué la première opportunité de qualification olympique sur la distance la semaine dernière termine 25ème en 3mn51s56c soit à près de cinq secondes de son record personnel.

100m papillon femmes : ça passe pour Wattel

Marie Wattel s'est qualifiée pour les demi-finales du 100m papillon. La vice-championne du monde de l'épreuve l'été dernier à Budapest réalise le 11ème temps des séries en 58s02c. Avec un peu de retard à l'allumage pour ce premier plongeon des mondiaux. "Je me suis sentie un peu molle, avoue la nageuse qui s'entraîne à Marseille. Ce n'est pas ma meilleure course mais je sais que j'en ai encore un peu sous le pied donc on verra ce soir. Je pense que je me suis un peu adaptée à la course qui n'était pas très rapide et ce n'était pas très malin. Je me voyais deuxième ou troisième et au final je touche 4ème de ma série donc il y a toujours des apprentissages à faire. Au final ça passe assez largement pour les demi-finales donc c'est le principal. Mais c'est bien aussi de se prendre une petite claque et il va falloir se bouger ce soir. Il faudra essayer de gagner la demi-finale et être un peu plus agressive."

50m papillon hommes : record de France pour Maxime Grousset

Maxime Grousset a frappé fort en séries du 50m papillon en battant le record de France en 22s74c. Il déloge des tablettes Frédérick Bousquet et Florent Manaudou qui codétenaient la meilleure performance française en 22s84c (2009 pour Bousquet et 2015 pour Manaudou qui avait décroché le titre mondial). Le pensionnaire de l'INSEP réalise le meilleur temps des séries. "C'est cool ! balançait dans un grand sourire Maxime Grousset. C'était vraiment bien, je me suis vraiment bien senti dès le départ. Je ne compte pas m'arrêter là, je vais essayer de faire mieux encore ce soir..." Maxime Grousset également engagé sur 50m nl, 100m nl et 100m papillon est désormais le 9ème performeur de l'histoire sur ce 50m papillon.

Le vice-champion du monde du 100m nl l'été dernier à Budapest qui avait affiché sa faim de titre à la veille de ces mondiaux de Fukuoka persiste et signe après cette série supersonique. "Je l'avais dit, je vais essayer de gagner. Là je vais essayer de me qualifier pour la finale et j'essaierai de gagner!" La demi-finale de Maxime Grousset est programmée à 13h27. La finale aura lieu lundi.

400m nl femmes : Kirpichnikova et Duhamel s'arrêtent en séries

Anastasiia Kirpichnikova (14ème en 4mn09s43c) et Cyrielle Duhamel (30ème en 4mn16s97c) ne se qualifient pas pour la finale du 400m nl. Une finale qui promet une bataille intense ce soir entre les trois dernières détentrices du record du monde de la distance. L'américaine Katie Ledecky championne olympique à Rio avec le record du monde, l'Australienne Ariarne Titmus qui a amélioré en 2022 la meilleure marque mondiale et la canadienne de 16 ans Summer McIntosh qui s'est emparée du record en avril dernier.

400m 4n hommes : Marchand qualifié sans encombre

Léon Marchand s'est qualifié sans encombre pour la finale du 400m 4n. Le champion du monde en titre de la distance a facilement remporté sa série en 4mn10s88c et réalisé le deuxième temps des séries derrière le champion olympique américain Carson Foster (4mn09s83c). Le Japonais Daiya Seto est troisième en 4mn10s89c.

"C'était cool, j'avais hâte de commencer, avoue Léon Marchand à la sortie du bassin. Le stage a été un peu long sur la fin j'avais vraiment envie de commencer ma première course.". Auteur d'un premier 100m en papillon très rapide, le double champion du monde a continué son effort sur le parcours de dos avant de relâcher sur la deuxième moitié de la course. "Ca s'est plutôt bien passé j'ai fait un bon premier 200m, ce que je voulais faire. Je pense que je peux faire mieux ce soir. J'ai un peu géré mais j'ai quand même du mal sur la fin parce que je ne suis pas vraiment dans ma nage. Mais c'était un bon 400m je pense..."

Une série nagée ce matin sous les yeux de la légende Michael Phelps présent en tribunes pour la télévision américaine et qui n'a pas perdu une miette de la course du français, échangeant avec sa compagne à ses côtés. Léon Marchand s'avancera en favoris de la finale à 14h21 et pourrait faire tomber le dernier record du monde détenu par l'athlète le plus titré des Jeux olympiques. A Budapest l'été dernier, Léon Marchand s'était approché à 44c du record de l'américain. Une antiquité qui date de 2008, qui est aussi le record de longévité pour un record du monde homme et femmes confondus, et que le français pourrait dépoussiérer en finale. Même si l'intéressé quand on lui demande ce qu'il attend ce soir en finale se contente d'un "J'ai envie de gagner. J'ai envie de gagner un titre aux championnats du monde c'est tout." Et ce serait déjà énorme.

Relais 4x100m nl femmes : les Françaises éliminées

Le relais 4X100m français n'a pas passé le cap des séries. Beryl Gastaldello (54s50c), Lison Nowaczyk 54s36c), Mary-Ambre Moluh (55s05c), Assia Touati (54s61c) ne réalisent que le 10ème chrono des séries en 3mn38s52c.

Relais 4x100m nl hommes: déception pour Manaudou, et le relais français

Il est venu prêter main forte mais ça n'a pas suffi. Florent Manaudou présent dès les séries pour tenter de qualifier le relais 4x100m en finale des championnats du monde. Les bleus lancés par Hadrien Salvan (48s70), suivi de Max Berg (48s62c), Guillaume Guth (48s94c) et Florent Manaudou (48s28c) terminent 12ème des séries en 3mn14s54c, à 51c de la 8ème place qualificative pour la finale.

"C'est un peu dommage parce qu'on n'arrive pas trop à s'accrocher aux autres mais on a fait ce qu'on a pu, concède le vice-champion olympique de ce relais en 2016 avec les bleus Florent Manaudou. On construit ce relais. Depuis quelques années ce n'est pas forcément le relais le plus fort. On l'a eu très très fort par le passé mais on est en train de reconstruire tout ça avec des mecs qui n'ont jamais nagé aux championnats du monde, c'était leur première fois donc c'est bien"

Une première qu'a savouré le deuxième relayeur Max Berg. "Même si on n'a pas fait des supers temps, c'est une bonne expérience et il y a une bonne cohésion. Ce relais il est en construction et l'année prochaine on ira beaucoup plus vite. On en est capables et on va finir par le faire."

Un relais que le premier relayeur Hadrien Salvan "regardait à la télé quand on était petit et c'est vraiment cool, j'ai adoré faire ça!"

Les bleus manquent une première occasion de qualifier ce relais directement pour les JO de Paris. Sur les épreuves de relais les trois premiers des championnats du monde valident leur ticket pour Paris. Les 13 autres meilleurs relais à l'issue des prochain mondiaux de Doha en février 2024 se qualifieront également.

Finales à partir de 13h heure de Paris

13h02 : Finale 400m nl hommes

13h12 et 13h17 : ½ finales 100m papillon femmes (Marie Wattel dans la deuxième à 13h17)

13h23 et 13h27 : ½ finales 50m papillon hommes (Maxime Grousset dans la deuxième à 13h27)

13h32 : Finale 400m nl femmes

13h50 et 13h55 : ½ finales 100m brasse hommes

14h01 et 14h07 : ½ finales 200m 4n femmes

14h21 : Finale 400m 4n hommes (Léon Marchand)

14h32 : Finale relais 4x100m nl femmes

14h43 : Finale relais 4x100m nl hommes

14h53 : PODIUM 400m 4n