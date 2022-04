Natation: Une respiration pour Henique, pas d'étincelles pour Grousset, Manaudou aux Mondiaux sans nager

Mélanie Henique a remporté ce samedi son 10e titre de championne de France du 50m papillon et a réalisé les minimas pour se qualifier pour les Mondiaux de Budapest, tout comme Florent Manaudou, qualifié sans nager.

Mélanie Henique a dû patienter jusqu’à la fin de semaine pour entrer en lice et remporter son 10e titre de championne de France du 50m papillon à Limoges. La Marseillaise s’impose en 25"62 et réalise les minimas pour les championnats du monde, du 18 au 25 juin prochain à Budapest, et pour les championnats d’Europe au mois d’août. Elle devance sa coéquipière Marie Wattel en 26"26.

Elle testait pour la première fois ce qu’elle travaille depuis le début de saison: un 50m sans respirer. "C’est un autre apprentissage qui peut m’apporter quelque chose de bien cet été, et on continue de s’amuser c’est l’essentiel. Ça m’apprend à aller jusqu’au bout de 50m ce que je n’avais pas forcément avant, je donnais tout au premier 25m et j’avais du mal à terminer. Je pense que je peux nager beaucoup plus vite et ça me donne envie de plus", explique-t-elle à RMC Sport.

Une autre chance de médaille

Après des semaines compliquées, cette victoire lui permet de se qualifier pour les prochains Mondiaux, elle qui a ramené la médaillée de bronze en 2011 sur la distance. Après la déception des JO de Tokyo et l’élimination en demi-finales du 50m NL, la Marseillaise a enchaîné avec le circuit professionnel de l’ISL. "On a coupé deux ou trois semaines et ce n’était clairement pas suffisant. En plus je me fais une entorse à une cheville mais je pars quand même sur l’ISL. Je me soigne là-bas et je reprends tardivement et pas du tout en forme et l’ISL n’a pas été top."

Henique coupe ensuite sur le mois de décembre et zappe les championnats de France puis les championnats du monde en petit bassin. Mais elle doit de nouveau s’arrêter en février après le décès de son frère: "J’étais au fond du trou et ça a été hyper dur. C’était très prenant émotionnellement et j’étais vide, vide, vide. C’était très dur et heureusement que tout le staff, le groupe étaient là, que Julien (Jacquier son entraîneur) était là. Ca m’a permis d’aller chercher ça ce soir, de se surpasser et j’espère qu’il est fier de moi là-haut." Mélanie Henique sera alignée ce dimanche sur le 50m nl.

Grousset sans étincelles, Manaudou aux mondiaux sans nager

Un seul être vous manque... Florent Manaudou forfait sur le 50m NL après une inflammation ressentie à un genou, Maxime Grousset a conservé son titre en 22"28. Sans étincelles et sans réaliser les minimas pour les championnats du monde de Budapest. "Je n’étais pas fatigué, je n’étais juste pas prêt pour le 50m, tranche Grousset. Je paye cash la blessure à l’épaule. Ce matin j’avais encore mal. J’ai essayé de me concentrer sur ce qu’il fallait et je nage un peu plus vite ce soir mais ce n’est pas encore à la hauteur de mes espérances."

Florent Manaudou, le champion olympique de Londres en 2012, a assisté depuis les tribunes à la finale du 50m NL et n’a pas eu à beaucoup trembler pour sa place en Hongrie. Il fallait que deux nageurs réussissent les minimas exigés par la fédération, ce qui n’a pas été le cas. Manaudou, avec son chrono des Jeux de Tokyo, sera donc bien de la partie au mois de juin.

Déjà vainqueur du 50m papillon et du 100m NL en réalisant deux très bon chronos, Maxime Grousset devrait pouvoir s’aligner sur le 50m NL aux côtés de Manaudou à Budapest. "Je ne sais pas comment ça va fonctionner, je vais demander à le faire parce que je trouve que c’est vraiment une super course à faire aux Euros et aux Monde. Je pense que je peux vraiment monter mon niveau d’un cran parce que là je suis vraiment pas au top. J’espère pouvoir le faire."

Toutefois, le nageur originaire de Nouvelle-Calédonie tirait un bilan "mitigé" de ses championnats de France. "Franchement, je le savais. Dans l’ensemble ce n’st pas terrible. Le 50m papillon ce n’est pas terrible, le 100m NL c’est bien mais pas terrible. Le 50 c’est encore moins bien. Ce qui est bien, c’est que je gagne les trois courses."