PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 4 novembre – ATP Paris Bercy

Mon pronostic : Alcaraz bat Gaston en trois sets (3.45)

C’est une semaine incroyable pour Hugo Gaston. Le Français, 103e à l’ATP, réalise un parcours de rêve. Issu des qualifications, où il a sorti Anderson et Musetti, le Toulousain a battu Rinderknech au premier tour avant de créer l’exploit face à Carreno-Busta avec une victoire en trois manches. Est-il capable d’enchaîner aujourd’hui contre un autre Espagnol ? Alcaraz aussi a été énorme pour sortir Jannik Sinner lors de son dernier match. Le 35e mondial confirme tout le bien qu’on pense de lui. Il est très fort face à un adversaire qui met de la cadence comme peut le faire l’Italien. Dès qu’il doit subir des variations, c’est un peu plus compliqué. On l’a vu lors de son entrée en lice face à Herbert. Gaston est un joueur qui a une grande variété de coups. Je le vois bien prendre une manche dans cette partie d’autant, qu’en soirée, le public va être chaud bouillant pour le soutenir. Je pense tout de même qu’Alcaraz va s’imposer mais en trois sets pour une cote de 3.45 !

