PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yohan Bredow du 10 juillet – ATP Wimbledon Finale

Mon pronostic : cinq sets entre Djokovic et Kyrgios (4.00)

Evidemment les cotes sont très déséquilibrées entre un joueur qui dispute sa 32e finale de Grand Chelem et tentera de remporter son vingt-et-unième, et un autre qui ne fait que découvrir cette pression. Cependant, l’Australien a la particularité d’être invaincu contre le Serbe. Ses deux succès remontent à 2017, lors des tournois d’Acapulco et d’Indian Wells. A préciser que « Nole » était dans une période noire et ne pratiquait pas le meilleur tennis de sa carrière. Cela peut tout de même donner de la confiance à l’Australien. Je pense qu’on devrait assister à un match plutôt long. On a pu remarquer que Djokovic avait du mal à démarrer ses rencontres en demi ou en quart. Je jouerais donc le cinq sets sans donner de vainqueur pour quadrupler la mise !

