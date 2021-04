Antoine Griezmann remporte sa deuxième course de l'année

Propriétaire de chevaux de course depuis 2017, Antoine Griezmann a vu ses couleurs briller grâce à Hooking ce lundi 5 avril sur l'hippodrome de Chantilly.

Absent depuis octobre dernier, Hooking a effectué une rentrée victorieuse et a laissé une très belle impression visuelle. Il s'agit du deuxième succès de l'année pour l'Ecurie Griezmann, déjà à l'honneur début février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec Krishnadargent. Antoine Griezmann possède onze galopeurs et huit trotteurs entraînés respectivement par Philippe Decouz et Mickaël Cormy.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport