Antoine Griezmann remporte son premier Quinté

Propriétaire de chevaux de course depuis 2017, Antoine Griezmann a remporté son premier Quinté, la course phare quotidienne pour les parieurs, grâce à Hooking ce jeudi 22 avril sur l'hippodrome de ParisLongchamp.

Auteur d'une rentrée victorieuse au début du mois sur l'hippodrome de Chantilly, Hooking a doublé la mise dans le Prix du Pavillon Royal, course support du Quinté du jour sur l'hippodrome de ParisLongchamp dont il était le favori.

Troisième succès en 2021 pour l'Ecurie Griezmann

Il s'agit du troisième succès de l'année pour l'Ecurie Griezmann. Le footballeur possède douze galopeurs et huit trotteurs entraînés respectivement par Philippe Decouz et Mickaël Cormy. Antoine Griezmann fait partie des nombreux sportifs passionnés de courses hippiques comme Clément Lenglet, Mbaye Niang, Tony Parker et Renaud Lavillenie.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport