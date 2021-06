Une pouliche appartenant à Antoine Griezmann au départ du Prix de Diane Longines

Propriétaire de chevaux de course depuis 2017 et nouvel ambassadeur du PMU, opérateur de paris hippiques, le footballeur Antoine Griezmann aura une partante, nommée Natsukashi, dans le Prix de Diane Longines, course prestigieuse programmée ce dimanche 20 juin sur l’hippodrome de Chantilly.

Réunissant traditionnellement 40 000 personnes, le Prix de Diane ne pourra accueillir que 5 000 personnes maximum cette année en raison des contraintes sanitaires liées au Covid. Actuellement en Hongrie pour l’EURO 2020, Antoine Griezmann ne pourra pas être présent dans les tribunes mais nul doute qu’il aura les yeux rivés sur son écran à 16H pour supporter Natsukashi, qui sera au départ du Prix de Diane, la plus grande course européenne réservée aux pouliches de 3 ans et dont la dotation s’élève à 1 million d’euros. Antoine Griezmann est fan de courses hippiques, une passion transmise par son père, et possède des chevaux au galop et au trot. Mais c’est dans la discipline du galop qu’il a connu les plus belles joies avec Tornibush, vainqueur de Groupe 3 en 2018, et Hooking, lauréat d’un Quinté au mois d’avril 2021.

"Antoine Griezmann ne met jamais de pression"

Achetée yearling (jeune cheval d’un an révolu) pour la somme de 60 000 euros aux ventes Arqana de Deauville, Natsukashi a couru à deux reprises depuis le début de sa carrière avec à la clé un facile succès et une deuxième place. Contacté par téléphone, son entraîneur Philippe Decouz, l’estime : "c’est une pouliche qui a rapidement dévoilé des moyens et qui possède de la classe. Sa préparation s’est bien passée et elle est montée sur ses courses". Il s’est ensuite confié sur sa relation professionnelle avec Antoine Griezmann : "on communique beaucoup sur WhatsApp, on se donne des nouvelles plusieurs fois par semaine, il s’intéresse beaucoup à la préparation et il est passionné par les origines. Il ne met jamais de pression et il aime relever les challenges".

Dix-sept adversaires face à Natsukashi

Si Natsukashi attirera les regards ce dimanche en raison de la popularité de son propriétaire, dix-sept autres pouliches de grand talent seront sur sa route sur la distance de 2100 mètres avec l’ambition de décrocher la consécration dont Burgarita, invaincue en deux tentatives, Philomène, qui ne doit surtout pas être condamnée sur son dernier échec, Khalidiya, appartenant à Son Altesse Aga Khan, Coeursamba, lauréate de la Poule d’Essai des Pouliches (G.1) ou encore l’Irlandaise Joan of Arc. L’édition 2021 de ce Prix de Diane s’annonce très ouverte et spectaculaire.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport