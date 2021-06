Double Contact - 7 Jaws: "Ngannou, c’est le boss de fin de jeu vidéo"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Je vois les couleurs", on a rencontré 7 Jaws. Le rappeur de Sarrebourg nous parle de ses aptitudes au MMA, son admiration pour Francis Ngannou et sa malédiction en tant que supporter.

Au lieu de fuir les coups, il est allé les chercher. Dès le plus jeune âge. Pour mieux les encaisser tout au long de sa vie. Durant une dizaine d’années, 7 Jaws a pratiqué des sports de combat dans sa ville de Sarrebourg, en Moselle. A mi-chemin entre Nancy et Strasbourg. Du kick-boxing au MMA, en passant par le pancrace (une discipline grecque), il s’est habitué à serrer les poings, les dents et les abdos. En cherchant à s’inspirer du Croate Mirko Cro Cop et de ses high kick dévastateurs. Une manière d’apprendre à connaître son corps pour mieux s’en servir, sur le ring et en dehors. Dompter la peur pour la changer en adrénaline, s’élever et gagner en assurance.

Il refuse de soutenir une équipe

Un parcours de combattant amateur dont il se sert encore aujourd’hui. C’est ce que le rappeur d’origine polonaise et algérienne nous raconte lorsqu’on le rencontre après la sortie de son projet "Je vois les couleurs" (sortie début mai). Même s’il a troqué ses gants contre un micro, il continue de suivre avec passion les grandes soirées UFC. Avec un regard particulier pour Francis Ngannou, dont il vante la détermination sans faille et le parcours hollywoodien. Par contre, le punchliner au crâne tatoué refuse de soutenir officiellement une équipe. Dans n'importe quel sport. De peur de lui porter la poisse, comme ça lui est arrivé avec l’AS Monaco ou les Houston Rockets…

