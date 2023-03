Double Contact - Kodes: "Ma mère faisait de la boxe anglaise"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet NO CAP volume 1, on a rencontré Kodes. Le rappeur d’Evry nous parle de son parcours sportif, de son amitié avec Jonathan Ikoné et de son admiration pour Kylian Mbappé.

Lorsqu’il n’est pas en studio, il est souvent à la salle. Ou inversement. Depuis quelques temps, Kodes s’impose une discipline sportive assez stricte. Avec ses potes ou en solo, il pousse de la fonte quasiment tous les jours. "Je m’entretiens. En ce moment, je fais du développé-couché. J’essaie de prendre un peu de masse", nous explique le rappeur d’Evry, lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "NO CAP volume 1" (sorti début février).

Membre du collectif Seven Binks, avec Koba LaD, Bolemvn ou Shotas, l’artiste de 26 ans a testé pas mal de disciplines sportives lorsqu’il était plus jeune, du judo à l’athlétisme, en passant par le kick-boxing. "Ma mère faisait de la boxe anglaise, donc j’en ai fait aussi, complète-t-il. Mais je n’ai pas trop aimé, parce que j’aime bien utiliser les jambes."

"J’étais très technique, à la Ronaldinho"

"Après, j’ai fait du foot, comme tout le monde. J’étais vraiment excellent, je kiffais. J’étais un grand fan de Ronaldinho. On avait tous les deux les cheveux longs. Je voulais jouer comme lui. Mon rêve, de base, c’était d’être footeux. J’étais milieu droit. J’aimais bien courir, dribbler, marquer. J’étais très technique, les virgules et tout. A la Ronaldinho (sourire)."

Sans forcément regarder tous les matchs, Kodes se tient au courant de l’actualité du ballon rond. En se revendiquant supporter du PSG. "On habite à Paris, tu connais, répond le rappeur du 91. Mais moi, je ne supporte que Kylian Mbappé. Ce qu’il fait, c’est fort. Je le suis, j’aime bien. Il est frais. Comme c’est un jeune d’Île-de-France qui vient des cités, on se voit un peu en lui."

"Ikoné, c’est un rappeur"

Très proche de Jean-Luc Dompé, l’ailier du Herta Berlin (en deuxième division allemande), avec qui il a grandi dans le quartier du Parc aux Lièvres, le punchliner du bâtiment 7 est également connecté avec Jonathan Ikoné, l’attaquant de la Fiorentina. "C’est un rappeur lui, s’amuse-t-il. C’est un mec de Bondy et moi j’ai des cousins qui y habitent donc on se voyait là-bas."

Lorsqu’il pose les altères et le micro, Kodes se détend souvent avec une manette à la main: "Je joue grave aux jeux vidéo. A FIFA, je prends Paris, la base. Mbappé. Je suis trop fort. J’ai déjà mis des scores de ouf! C’est moi le plus fort de tout le quartier, je pense. Non, personne ne va le confirmer, parce que c’est des rageux. Mais ils savent (sourire). "

