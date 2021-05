Double Contact - Mehdi YZ: "Mahrez a des rétroviseurs quand il joue"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "FPVS", on a rencontré Mehdi YZ. Le rappeur de Marseille nous parle des F50 de Samir Nasri, des provocations de Neymar et de l’élégance de Riyad Mahrez.

Lorsqu’il part à la recherche d’un ballon rond, au plus profond de ses souvenirs, Mehdi YZ entend la voix de son père en train d'hurler en tribunes. Et il repense au pauvre gardien de son équipe, pris en grippe lors d’une séance de tirs au but. A l’époque où il était encore minot. "Oh, mais tu es une passoire toi! Mais c’est le fils à qui lui?!" Le rappeur de Marseille en rigole aujourd’hui en rejouant la scène. C’était avant qu’il ne se mette à regarder sérieusement le foot. Avec des étoiles dans les yeux devant les F50 jaune fluo de Samir Nasri ou les célébrations de Didier Drogba. Deux idoles de jeunesse qu’il a pu encourager dans les virages du Vélodrome, là où tous les quartiers rivaux de la ville se côtoient le temps d’un match.

La Coupe du monde 2014 en prison

Forcément déçu par les récents résultats, l’artiste de Saint-Jean de la Puenta continue tout de même de soutenir son club de coeur. Avec une affection particulière pour l’ascension de Boubacar Kamara. Sans jamais rater une occasion de célébrer les défaites du PSG et de Neymar, dont il ne supporte pas l’attitude sur le terrain. C’est ce qu’il nous explique lorsqu’on le rencontre après la sortie de son projet "FPVS" (disponible depuis fin mars). Mehdi en profite pour nous parler aussi de l’équipe d’Algérie et de ses souvenirs de la Coupe du monde 2014 en prison. Lorsque les Fennecs sont passés tout près d’éliminer l’Allemagne lors d'un 8e de finale légendaire. Sans oublier le sacre à la CAN 2019 et les prouesses de Riyad Mahrez, qu’il connaît personnellement hors du terrain.

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici