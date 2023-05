OM: "Il y avait matière à faire beaucoup mieux", regrette Dugarry sur la saison marseillaise

Invité dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Christophe Dugarry fait le bilan de la saison de l'Olympique de Marseille et estime que celle-ci est "ratée". "Il y avait matière à faire beaucoup mieux", estime l'ancien joueur de l'OM présent au Vélodrome lors du match face à Brest samedi, pour fêter les 30 ans du titre en Ligue des champions.

De retour de son séjour marseillais, où il était invité aux 30 ans du titre de l'OM en Ligue des champions, Christophe Dugarry a voulu dresser le bilan de la saison phocéenne dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi sur RMC. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille (98-00) estime que celle-ci est "ratée" et qu'il y avait "matière à faire beaucoup mieux".

"Cette saison est bizarre"

"J'ai eu la chance ce week-end d'être à Marseille pour fêter les 30 ans de la victoire de l'OM en C1, on a vu cette ferveur, c'était incroyable, tu avais l'impression que l'OM avait gagné la Ligue des champions la veille, recontextualise-t-il. Je pense que c'est l'un des rares clubs au monde capable de faire ça. Et le lendemain tu as ce match face à Brest, avec tous les anciens présentés, la fiesta des 30 ans et là, une nouvelle fois, une défaite. Je regarde le match et je me dis que c'est incroyable que sur un moment de fête de ne pas réussir à gagner et de se faire bouger. Je me dis que cette saison est bizarre."

"Le lendemain je lis dans L'Equipe que Longoria veut créer un "club des légendes". Mais j'ai l'impression que Longoria est un politicien, soupçonne Christophe Dugarry. Parce que quand je fais le bilan de la saison de l'OM, ce n'est pas un échec total, mais je la trouve ratée. Il y a des moments clés dans une saison: ce match contre Tottenham il faut un nul et où ils perdent dans les derniers moments et ne sont même pas reversés en C3, le match contre Annecy où ils sortent (en Coupe de France) après avoir fait l'exploit contre le PSG, ce match contre Lens où il faut être présent et ils ne répondent pas, ce match de fête qui reste anecdotique mais où il faut montrer les muscles et tu finis tapé par Brest."

"A mon époque ça ne se serait pas passé comme ça"

Il regrette le discours des dirigeants marseillais à l'issue de cette saison où l'OM finit troisième, après avoir laissé échapper la seconde place: "Longoria te dit que c'est une bonne saison, ne communique pas trop sur les résultats Tudor s'est éloigné de certains cadres... L'arbre qui cache la forêt c'est la ferveur retrouvée, ce stade rempli, c'est extraordinaire. Cette saison de l'OM, quand tu as raté autant de matchs clés, c'est une saison ratée."

"Si à mon époque on avait raté autant de matchs, notamment à domicile, imposé aussi peu de choses, ça ne se serait pas passé comme ça, assure le consultant pour RMC, passé par l'OM entre 1998 et 2000. Heureusement ça ne s'est pas passé comme ça, les Marseillais ont retrouvé la joie, la fierté de leur équipe... Mais il y avait matière à faire beaucoup beaucoup mieux."