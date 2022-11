Afrique du Sud: Erasmus suspendu après ses tweets sur l'arbitrage du match des Bleus

Le directeur du rugby sud-africain, Rassie Erasmus, a écopé de deux matches de suspension pour ses récents tweets controversés sur l'arbitrage à l'encontre des Springboks lors du test-match face à l'équipe de France (30-26), a annoncé jeudi World Rugby.

Directeur du rugby sud-africain, Rassie Erasmus a été suspendu après plusieurs tweets controversés. Après la victoire de la France (30-26) dans le test-match face aux Springboks samedi dernier, le dirigeant s'était fendu de plusieurs commentaires contestant les décisions arbitrales de Wayne Barnes.

Après avoir examiné les derniers tweets de Rassie Erasmus, World Rugby a décidé de le suspendre pour deux matchs. "Par conséquent, il ne peut prendre part à aucune activité le jour du match dans le cadre des deux prochains test-matches de l'Afrique du Sud contre l'Italie le 19 novembre 2022 et l'Angleterre le 26 novembre 2022", indique le communiqué de l'instance. La suspension comprend aussi "tout commentaire à propos des arbitres sur les réseaux sociaux et dans les médias".

Déjà suspendu par le passé

"Les officiels de match sont la colonne vertébrale du sport et sans eux, il n'y a pas de matchs, poursuit le communiqué. World Rugby condamne toute critique publique de la sélection, de la performance ou de l'intégrité des officiels de match, qui porte atteinte à leur rôle, au processus de feedback entraîneur/officiels de match basé sur la confiance et aux valeurs d'intégrité, de respect, de solidarité et de discipline qui sont au cœur de ce sport."

Sélectionneur de l'équipe championne du monde en 2019, Erasmus avait déjà été longuement sanctionné par World Rugby l'an dernier pour avoir diffusé une vidéo d'une heure dans laquelle il critiquait la performance de l'arbitre Nic Berry lors d'un test contre les Lions britanniques et irlandais.

Même en Afrique du Sud, où Erasmus est devenu un héros national après la victoire en Coupe du monde, on craint que ses messages sur Twitter ne s'avèrent contre-productifs à long terme pour l'équipe nationale, qui défendra son titre de champion du monde dans moins d'un an en France.