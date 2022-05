Toulon: vers une fin de saison pour Villière, qui sera fixé lundi

L’ailier international du RCT Gabin Villière, touché à la cheville gauche vendredi lors de la défaite contre Lyon, est très incertain pour la fin de saison. Il passera des examens lundi mais le pessimisme règne.

Très grosse inquiétude dans les rangs varois. Touché à la cheville gauche lors de la finale de Challenge Cup perdue contre Lyon (30-12) à Marseille vendredi soir, l’ailier international Gabin Villière (26 ans, 12 sélections) a été contraint de sortir à la 30e minute de jeu, remplacé par le Fidjien Jiuta Wainiqolo, avant d’assister à la rencontre du banc de touche, impuissant, avec une poche de glace.

Les nouvelles ne sont pas bonnes

L’ancien joueur de Rouen a ensuite quitté le stade Vélodrome avec des béquilles. Et ce samedi, les nouvelles ne sont pas bonnes selon les informations de RMC Sport. Villière passera des examens lundi mais au RCT, on redoute une opération et une indisponibilité conséquente. Handicapé par un genou douloureux avant même cette finale, l’ailier avait malgré tout été aligné dans le XV de départ contre le LOU avec l’espoir de rafler ce titre européen. Mais sa cheville a lâché.

Autant dire qu’il est aujourd’hui plus qu’incertain pour le dernier match de la saison régulière contre le Racing 92 la semaine prochaine (décisif dans la course à la qualification), mais aussi pour la tournée estivale du XV de France au Japon (avec deux tests les 2 et 9 juillet). Ce serait évidemment un gros coup dur pour celui qui s’est imposé comme l’un des joueurs cadres des Bleus, auteurs du Grand Chelem lors du dernier Tournoi des VI Nations.