Coronavirus: le XV de France à l'isolement après un cas positif dans le staff

Tandis qu'un membre du staff technique est ressorti positif d'un test PCR réalisé lundi soir, et que le sélectionneur Fabien Galthié a été déclaré "cas suspicieux et non avéré", l'ensemble du groupe du XV de France a été placé à l'isolement depuis ce mardi matin.

Quarante-huit heures après son brillant succès en Irlande (13-15), le XV de France a subi un test à la Covid-19, lundi soir à Marcoussis. Si l'ensemble de l'effectif s'est révelé être négatif, ce n'est pas le cas de l'encadrement des Bleus. Un membre de l'encadrement technique en est ressorti positif, a annoncé la Fédération française de rugby (FFB) ce mardi matin.

"Suite aux tests PCR réalisés hier soir (lundi) à Marcoussis, tous les joueurs ont été testés négatifs, un membre de l’encadrement technique a été testé positif, ainsi qu’un cas suspicieux et non avéré concernant Fabien Galthié qui sera retesté ce matin (mardi)", expliqué la Fédé dans un communiqué. Le sélectionneur du XV de France va devoir subir un nouveau test PCR dès ce mardi matin.

"Les intéractions sont limitées au maximum"

"Conformément au protocole sanitaire, l’ensemble des membres de l’équipe et de l’encadrement a été isolé dès ce matin, poursuit la Fédération. Les interactions sont limitées au maximum. Un test complémentaire réalisé au Centre national de rugby sera effectué mercredi matin pour l'ensemble de la sélection."

Désormais cas contacts, les joueurs du XV de France doivent rester à l'écart à Marcoussis, où ils devront fortement limiter leurs déplacements et leurs intéractions. S'ils sont négatifs au nouveau test PCR réalisé mercredi matin, ceux-ci seron autorisés à repartir chez eux. Ils seront à nouveau testés vendredi à leurs domiciles. Toutefois, si un joueur en ressort positif, cela changera considérablement la donne et pourrait devenir problématique, tandis que les Bleus doivent affronter l'Ecosse dimanche (16 heures) pour leur troisième match dans le Tournoi des VI Nations.