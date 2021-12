Champions Cup: le Racing ne rate pas ses débuts et corrige Northampton

Le Racing 92 a décroché une victoire bonifiée à Northampton (14-45) ce vendredi lors de la première journée de Champions Cup. Porté par ses cadres, le club francilien a parfaitement réussi son entrée en lice dans la compétition européenne.

Et si c’était la bonne. Finaliste malheureux de Champions Cup à trois reprises depuis 2016, le Racing 92 compte bien mettre fin à sa terrible série et remporter son premier titre continental à la fin de la saison. Ce vendredi pour la première journée de sa campagne européenne, le club francilien a marqué les esprits sur le terrain de Northampton, troisième du championnat anglais. Au terme d’un gros match et d’une belle démonstration offensive, les Ciel et Blanc, exceptionnellement de rouge vêtus, se sont largement imposés face aux Anglais (14-45).

"On était lucides sur les performances et les contre-performances. On sait ce que l’on peut faire dans le bon et le mauvais, a lancé Laurent Travers face à la presse après le succès de son groupe. J’espère que c’est un match déclic et que les joueurs pourront réaliser les mêmes performances dans l’avenir."

Lauret en mode triplé, doublé pour Imhoff

Pas au mieux ces dernières semaines en Top 14 avec trois défaites consécutives, le Racing était attendu au tournant face aux Saints. Bien mieux entrés dans ce choc de Champions Cup, les protégés de Laurent Travers ont rapidement pris les devants. Deux pénalités de Maxime Machenaud sont venues sanctionner les fautes anglaises dès les premières minutes de la rencontre. Deux coups de pied vite suivi d’un essai de Wenceslas Lauret (0-13, 8e).

Après le troisième-ligne français, un autre cadre du Racing a pris le relais. Servi à la perfection par un Finn Russell des grands soirs, Juan Imhoff a terminé sa course dans l’en-but de Northampton. L’ailier argentin y est allé de son petit doublé à quelques instants de la mi-temps (7-28, 40e). Entre les deux courses de la star de 33 ans, l’essai anglais de Skosan n’a pas fait douter les joueurs du Racing.

Lancé sur une prestation de niveau international, Wenceslas Lauret a attaqué la seconde période sur le même rythme avec un deuxième essai personnel dès le retour des vestiaires. Là encore un essai des Saints de Dingwall n’a rien changé dans la physionomie du match.

Un autre essai de Wenceslas Lauret, bien initié par Gaël Fickou et l’efficacité de Maxime Machenaud dans son rôle de buteur ont offert une nette victoire au Racing, bonus offensif à la clé (14-45, 65e).

Le Racing devra enchaîner après "un match référence"

Huitième de Top 14 avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs, le Racing s’est parfaitement relancé à l’occasion de la Champions Cup. Un rebond sur la scène européenne qu’il faudra confirmer dès samedi 18 décembre avec la réception des Ospreys à la U Arena de Nanterre. En cas de nouvelle victoire contre les Gallois, les Franciliens prendraient déjà une belle option en vue de la qualification pour les huitièmes de finale continentaux.

"Ce soir on a une belle victoire, il faut rester humble, travailler, a réagi Gaël Fickou après la victoire bonifiée du Racing. On doit rester focus sur les Ospreys. On espérait une victoire peut-être pas de cette manière. On doit continuer, c’est le match référence pour nous cette saison. On a hâte d’être à la semaine prochaine."

Un deuxième succès consécutif en Coupe d’Europe ferait surtout du bien aux têtes avant les duels contre Pau et Lyon en championnat. Mais ce vendredi, les stars du Racing l’ont prouvé: quand l’état d’esprit est là, cette équipe est injouable. Une démonstration collective qui ne demande qu’à être confirmée dans les prochaines semaines.