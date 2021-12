Racing: Thomas vers La Rochelle à la fin de saison

Libre en fin de saison, Teddy Thomas se trouve en contact avancé avec le club de La Rochelle. L’ailier du Racing va s’engager pour trois saisons avec les Maritimes selon le journal Sud Ouest.

La fin de l’aventure entre Teddy Thomas et le Racing semble de plus en plus proche. Après avoir prolongé pour une année supplémentaire son contrat avec le club francilien la saison passée, l’ailier de 28 ans devrait cette fois quitter les Ciel et Blanc. Comme indiqué par Sud Ouest, l’ailier international aux 28 sélections est contact avancé avec La Rochelle.

Néanmoins, le contrat n’est pas encore signé entre Teddy Thomas et les Maritimes. Libre à la fin de saison de Top 14, Teddy Thomas va donc connaître sa troisième équipe après le Biarritz olympique (2012-2014) et le Racing 92. Teddy Thomas pourrait signer un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2025, avec le Stade rochelais et y retrouver Ronan O’Gara, qui l’avait entraîné jusqu’en 2017 du côté du Racing.

Thomas absent contre Castres

Mais avant de s’attaquer à son probable futur défi, Teddy Thomas doit déjà finir la saison de Top 14 avec le Racing. Son départ annoncé semble lui se décanter au terme d’une semaine compliquée pour l’ailier francilien. Pourtant auteur d’un essai face à l’UBB, le joueur de 28 ans a reçu de nombreuses critiques après un petit chambrage sur Santiago Cordero et la défaite des Franciliens à domicile (14-37).

Sixième du classement après onze journées cette saison, le Racing se déplace à Castres ce samedi. Un voyage qui s’effectuera sans Teddy Thomas, non retenu par Laurent Travers.

"N’oubliez pas que l’on enchaîne beaucoup de matchs. On a joué dimanche, a lancé le manager du Racing comme pour justifier l’absence de son ailier. On rejoue samedi, on rejoue ensuite vendredi. N’oubliez pas que derrière on va à Northampton et que l’on reçoit les Ospreys, et qu’il y a des matchs enchaînés. Il est important qu’il y ait des joueurs aussi qui, malheureusement ils ne seront peut-être pas avec nous, feront en sorte de se préparer pour les prochaines échéances. Et s’il y a des choix, cela peut être sportif ou liés à ce que l’on n’estime pas bien et ainsi de suite. Mais ça, c’est en interne."

La potentielle arrivée de Teddy Thomas constituerait un nouveau gros coup pour La Rochelle, après les arrivées des Bordelais Ulupano Seuteni et Thierry Paiva, ou encore celles de l’ouvreur palois Antoine Hastoy et du pilier droit du Racing George-Henri Colombe.