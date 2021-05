Champions Cup: suivez la finale La Rochelle-Toulouse en direct

Grâce à ses quatre titres (1996, 2003, 2005 et 2010), Toulouse avait établi un record que le Leinster avait ensuite égalé (2009, 2011, 2012 et 2018). La province irlandaise éliminée en demi-finale et Toulouse qualifié pour la finale, c’est l’occasion pour ce dernier de devenir le premier club à cinq trophées.