Champions Cup, suivez la finale Leinster-La Rochelle en direct

La Rochelle, avec Skelton, mais sans Kerr-Barlow

Le premier enseignement est la titularisation du colosse australien Will Skelton, en 2e ligne aux côtés de Thomas Lavault. Un temps annoncé forfait pour le reste de la saison par son manager Ronan O’Gara, le Wallaby aux deux coupes d’Europe (2017 et 2019) avec les Saracens, a disputé 14 minutes contre Paris samedi dernier et est finalement bien là pour défier l’ogre du Leinster. Tout comme l’arrière international Brice Dulin (36 sélections), arrêté depuis plusieurs semaines et qui a repris l’entraînement collectif.

L’autre incertitude concernait la présence du demi de mêlée néo-zélandais Tawera Kerr-Barlow qui s’est fracturé une main en demie contre le Racing 92. Et le jeune Thomas Berjon (24 ans) est donc titulaire derrière la mêlée rochelaise. L’autre forfait de taille est celui du troisième ligne néo-zélandais Victor Vito (33 sélections), blessé à la cheville gauche contre le Stade Français, samedi dernier.