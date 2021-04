Champions Cup: Toulouse passe en force à Clermont et rejoint les demies

Le Stade Toulousain s'est qualifié pour la treizième demi-finale de Coupe d'Europe de son histoire en dominant Clermont (21-12), ce dimanche.

Cela faisait 19 ans qu’il ne s’était plus imposé en Auvergne, au stade Marcel-Michelin. Le Stade Toulousain ne peut plus se cacher désormais. Victorieux à Clermont (21-12), ce dimanche en quarts de finale de la Champions Cup, là où ils n'avaient plus gagné depuis 2002, les Rouge et Noir accèdent à une troisième demi-finale consécutive en Coupe d’Europe. Le Stade Toulousain a une bonne tête de favori, quoi qu'en pense Ugo Mola, son entraîneur, qui tentait de refiler ce costume à son adversaire cette semaine.

Impressionnant chez le Munster (40-33) en huitièmes de finale, les Toulousains continuent de casser toutes les barrières statistiques, alors que les équipes évoluant à domicile affichaient un taux de réussite de 76% en quarts de finale de Coupe d'Europe, avant ce week-end. Impuissants dans des conditions de jeu rendues difficiles par les averses, les Clermontois ont souffert de leur indiscipline chronique (13 pénalités concédées) et d’une conquête trop fébrile pour rivaliser.

La patte Ntamack

Le Stade Toulousain, au contraire, a été beaucoup plus efficace et conquérant que son adversaire dans ce match engagé, pragmatique également. Réputé pour la qualité de son jeu de mouvement, le Stade Toulousain s’est appuyé sur la férocité de son paquet d'avants en mêlée fermée et dans les rucks. Mais c’est l’ouvreur Romain Ntamack, pour la deuxième fois d’affilée, qui a été désigné homme du match, pour son efficacité au pied, un secteur de jeu primordial dans ces conditions.

Dans un match sans essai mais pas sans occasions franches, le demi d'ouverture international du XV de France a inscrit les 21 points toulousains au pied, dont la plupart en seconde période. Qualifié dans le dernier carré pour la treizième fois de son histoire, le Stade Toulousain est le troisième club français qualifié pour le dernier carré de l'édition 2021, après La Rochelle, tombeur de Sale (45-21), et Bordeaux-Bègles, qui a fait chuter le Racing 92 (24-21). Les Bordelais seront d'ailleurs les adversaires du Stade Toulousain en demies, à Ernest-Wallon.