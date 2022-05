La Rochelle: fracture confirmée pour Kerr-Barlow, forfait pour la finale de Champions Cup

Sorti en cours de match dimanche face au Racing 92, lors de la demi-finale de la Champions Cup, Tawera Kerr-Barlow souffre d'une fracture de la main gauche. Le Néo-Zélandais de 31 ans ratera six semaines de compétition et donc la finale de Champions Cup face au Leinster. Il pourrait être de retour en cas de finale de Top 14 pour La Rochelle.

Le demi de mêlée néo-zélandais de la Rochelle, Tawera Kerr-Barlow, blessé à une main, sera indisponible pendant six semaines et ratera donc la finale de la Coupe d'Europe que les Maritimes disputeront le 28 mai à Marseille face au Leinster. "La main est cassée, ça va prendre six semaines pour guérir. C'est dommage, ça tombe mal mais c'est la vie d'un rugbyman. Si on va en finale du Top 14, peut-être que je serais disponible", a affirmé le joueur.

Retière ou Berjon pour le remplacer

Dimanche, au stade Bollaert de Lens, Kerr-Barlow, 31 ans, est sorti à la 53e minute de la demi-finale gagnée contre le Racing 92 (20-13), remplacé par Arthur Retière. Le All Black (28 sélections), champion du monde en 2015 et à la Rochelle depuis décembre 2017, sera suppléé pendant son absence par Retière ou Thomas Berjon.

Le Stade rochelais s'est qualifié dimanche pour sa deuxième finale de Coupe d'Europe d'affilée, après celle perdue l'an dernier face à Toulouse, sa troisième européenne après sa défaite en 2019 contre Clermont en Challenge européen. Le club rochelais est également encore en lice en championnat, où il occupe la 7e place avec 62 points, derrière Toulouse, 6e et dernier barragiste (62 pts).