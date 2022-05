Champions Cup: La Rochelle assomme le Racing 92 à Lens et rejoint le Leinster en finale

Les Rochelais se sont imposés face au Racing ce dimanche en demi-finale de Coupe d’Europe (20-13). Ils retrouveront les Irlandais du Leinster le 28 mai à Marseille, pour leur deuxième finale européenne de suite.

Pour la deuxième année consécutive, les Rochelais atteignent la finale de la Coupe d’Europe. Cette fois, ils ont battu le Racing 92 en demi-finale à Lens (20-13) et retrouveront le 28 mai à Marseille les redoutables Irlandais du Leinster qui ont largement battu Toulouse la veille.

Puissance et jeu au sol

Les Rochelais ont timidement débuté la rencontre. Surtout que leur buteur Ihaia West a semblé retomber dans ses travers et a manqué une pénalité (très) facile presque en face des poteaux (12e). Puis La Rochelle est peu à peu entrée dans son match et s’est appuyé sur ses points forts: son pack, sa puissance et le jeu au sol. Un essai de Grégory Alldritt juste avant la pause a permis aux Maritimes de revenir au score (10-8).

>> Revivez Racing 92-La Rochelle

19 pénalités contre le Racing

Les Racingmen ont inscrit le premier essai du match, grâce à Virimi Vakatawa, bien servi par Nolan Le Garrec (26e). Les Franciliens menaient alors 10-0. De bon augure pour la suite? Pas vraiment. Ils ont ensuite payé très (très) cher leur indiscipline. Ils terminent la rencontre avec 19 pénalités (!) au compteur. Très compliqué, voire impossible, de s’imposer dans ces conditions-là.

Ils ont écopé de deux cartons jaunes coup sur coup (Chat 52e, Gomes Sa 53e) puis un essai de pénalité. Les Racingmen ont fait le dos rond, n’ont pas encaissé de points en infériorité numérique, mais ils n’ont pas réussi à reprendre le dessus. Pour les Franciliens, qui rêvent de remporter la Coupe d’Europe (trois finales depuis 2016) et qui ont fait de cette compétition leur objectif principal, la déception est immense. Encore.

Les Rochelais ont quant à eux pu laisser éclater leur joie sur l'essai inscrit en coin par West, en toute fin de match (80e). Dans deux semaines, ils seront au Vélodrome à Marseille, contre le Leinster.