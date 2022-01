Rugby: feu vert pour les matchs en France des Anglais et Gallois en Coupes d’Europe

Comme annoncé par RMC Sport mardi, les autorités françaises vont assouplir la règle de l’isolement de 48 heures imposée au citoyens britanniques se rendant en France. Les clubs anglais et gallois vont pouvoir jouer leurs rencontres de Coupes d’Europe ce week-end.

La troisième journée des Coupes d’Europe devrait se dérouler (à peu près) normalement ce week-end. Comme annoncé par RMC Sport mardi, la France va lever la règle d’isolement de 48 heures pour les ressortissants britanniques se rendant en France. L’ambassade de France au Royaume-Uni a confirmé la nouvelle sur son site, ce jeudi.

"Les autorités françaises ont décidé un assouplissement des règles de déplacement entre la France et le Royaume-Uni en raison de l’évolution de la situation sanitaire, avec entrée en vigueur le 14 janvier, indique une mise à jour. Toutes les détails seront mis en ligne sur cette page dès que possible."

Les clubs anglais et gallois, qui se déplacent sur le territoire français, menaçaient de boycotter la journée de Coupe d’Europe ce week-end pour protester contre ces restrictions sanitaires. Le dossier a été traité par le centre interministériel de crise. "Le sujet s’insère dans les décisions plus larges qui concernent les frontières avec le Royaume-Uni, avait indiqué le ministère des Sports à RMC Sport. Les décisions seront formalisées dans les prochains jours mais on va vers des assouplissements."

Quatre rencontre étaient concernées par cette menace de boycott: La Rochelle-Bath (samedi, 18h30), Union Bordeaux-Bègles - Scarlets (dimanche, 16h15) et Clermont-Sale (dimanche, 18h30) en Champions Cup mais aussi Biarritz-Newcastle (vendredi, 21h) en Challenge Cup. Cette semaine, l’EPCR, organisateur des compétitions, a décidé de ne pas reprogrammer les sept rencontres de la deuxième journée reportées. Celles-ci deviennent des matchs nuls.