Coupe du monde: quelles sont les surprises de la liste de préparation ?

C’est par un simple communiqué que le XV de France a dévoilé la liste des 42 joueurs sélectionnés pour préparer la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre. Cette année les Bleus n’ont pas eu à déplorer de blessé à l’exception d’Anthony Jelonch qui travaille pour revenir au top après sa rupture du ligament croisé antérieur gauche.

La liste tant attendue a enfin été annoncée mercredi 21 juin, sans justifications ni conférence de presse, dans un communiqué de l’Equipe de France. Dans les 42 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié, certains noms sonnent sans surprise : Romain Ntamack, Antoine Dupont, Grégory Alldritt, Jonathan Danty… Et la grande révélation de cette année, Ethan Dumortier (Lyon) qui a fait ses premiers pas en équipe de France. Matthis Lebel, l’ailier toulousain n’a pas été appelé.

Certains joueurs refont tout de même surface : Baptiste Serin (Toulon), n’avait pas été sélectionné depuis mars 2021. Pour le Mondial, il sera derrière Antoine Dupont et Maxime Lucu, en tant que demi de mêlée. Comme lui, Brice Dulin a été appelé pour jouer derrière Thomas Ramos, qui a étincelé lors du dernier Tournoi des six nations. Sa dernière sélection remontait aussi à mars 2021. Malheureusement pour Emmanuel Meafou, il n’a pas été retenu. La deuxième ligne du Stade Toulousain attendait avec impatience ses papiers pour intégrer l’équipe de France. Fabien Galthié, très intéressé par le joueur australien attend toujours une dérogation de World Rugby pour valider sa participation à la compétition. Mais après s’être blessé en finale de Top 14 face à La Rochelle, le staff de Galthié a préféré ne pas l’appeler pour la préparation.

Une génération prometteuse

Cette année, deux jeunes ont retenu l’attention de Fabien Galthié : Emilien Gailleton, joueur de la Section Paloise et meilleur marqueur du Top 14 (14 essais) et Louis Bielle, ailier de l’UBB. Tout poussait à croire qu’ils seraient sélectionnés pour préparer cette dixième édition de la Coupe du monde puisqu’ils n’ont pas été retenu pour le mondial de moins de 20 ans. Cette liste n’est que provisoire puisque l’écrémage finale aura lieu le 21 août et seulement 33 joueurs seront sélectionnés définitivement pour porter le drapeau tricolore.