Mondial 2023: France-Ecosse en match préparatoire à Saint-Etienne

Quelques semaines avant la Coupe du monde de rugby en France, les Bleus affronteront l'Ecosse en match amical à Saint-Etienne en août 2023.

L'équipe de France de rugby jouera un de ses derniers matches préparatoires de la Coupe du monde face à l'Ecosse, le 12 août 2023 au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, a annoncé samedi le maire de la ville.



"Claude Atcher, directeur général de la Coupe du monde de rugby 2023 vient de me le confirmer, à quelques heures du match de l'équipe de France de rugby face à l'Angleterre (ndlr: en finale du Tournoi des six nations au Stade de France)", a déclaré dans un communiqué Gaël Perdriau.

La ville accueillera quatre matchs du Mondial

"Ce match de préparation de l'équipe de France se jouera le samedi 12 août face à l'Ecosse", dans le Chaudron, où évoluent les footballeurs de l'AS Saint-Etienne, a précisé l'édile dont la ville accueillera quatre matches du Mondial avec la présence notamment des équipes d'Australie, d'Argentine, des Îles Samoa et Fidji et d'Italie.



"Nous nous réjouissons d'avance à Saint-Étienne et dans sa métropole d'accueillir cette si belle équipe de France de rugby, si talentueuse, qui nous donne tant d'émotions de jeux et de bonheur. Cela faisait plus de 20 ans que nous attendions ce moment, après le France-Fidji de 2001", a poursuivi M. Perdriau, également président de la Métropole stéphanoise.



"22 ans après, le Chaudron sera de nouveau en ébullition pour le XV de France ! Dans l'antre des Verts, les Bleus auront à coeur de bien lancer leur Coupe du monde de rugby face à une équipe d'Écosse qui a laissé de magnifiques souvenirs aux Stéphanois en 2007 (ndlr: lors du Mondial contre le Portugal et l'Italie)", a indiqué pour sa part Claude Atcher dans son communiqué.



Plus de 80.000 billets pour les demi-finales et les finales de la Coupe du monde de rugby 2023 en France (8 septembre-28 octobre) ont déjà été vendus "en moins de trois heures", ont annoncé vendredi les organisateurs. Les dernières rencontres du Mondial en France sont programmées au Stade de France: les deux demies les 20 et 21 octobre, la finale le 28 et le match pour la troisième place la veille.