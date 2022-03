VI Nations: pourquoi parle-t-on de "crunch" pour France-Angleterre?

Ce samedi, lors de la dernière journée du Tournoi des VI Nations, la France et l'Angleterre vont s'affronter au Stade de France pour le 109e "Crunch" de l'histoire. Mais d'où vient cette appellation pour qualifier le derby du rugby?

Ce 109e France-Angleterre revêt d'une importance particulière pour les Bleus. Toujours en course pour le Grand Chelem, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont rendez-vous avec le XV de la Rose samedi au Stade de France (21 heures) pour écrire l'histoire lors du célèbre "crunch". Si l'expression est devenue courante pour désigner l'un des plus célèbres derbys du rugby, pourquoi parle-t-on de "crunch"?

Traduit littéralement par "craquement" ou "crissement", le crunch évoque un moment crucial. Le but étant de créer une tension entre deux des meilleures formations européennes. Tension qui existe depuis le 22 mars 1906, date du premier affrontement entre la France et l'Angleterre au Parc des Princes (défaite 35-8 des Tricolores).

Tension particulière et moment crucial

Si les Anglais dominent outrageusement les premières confrontations (15 victoires et un nul), l'équipe de France remporte son premier derby en 1927 (3-0). C'est finalement dans les années 1980 que ce duel entre les frères ennemis prend une nouvelle dimension. Plus précisément en 1981, lorsque l'Irish Times surnomme le choc sous le terme "crunch", avec pour objectif de créer un "moment spécial", un épisode épique, une tension particulière entre la France et l'Angleterre.

D'ailleurs, les journaux britanniques n'hésitent pas à évoquer une bataille des tranchées. Et ça marche: atmosphère électrique, plaquages destructeurs, déclarations provocatrices et essais d’anthologie sont régulièrement au rendez-vous. Des combats âpres et intenses, comme le rugby les aime.

Un écart à réduire

L’expression est inscrite dans le marbre pour l’éternité et les matchs héroïques ne manquent pas. En 1991, le XV de France s'était incliné lors du Tournoi des VI nations (21-19) et avait terminé deuxième.

L’année suivante, les Tricolores s’inclinent encore mais cette fois le match se termine dans une cacaphonie générale et deux joueurs français expulsés au cours de la partie. C'est d'ailleurs face aux Anglais que la France a encaissé l'une des défaites les plus spectaculaires en 2015 (55-35), avec 12 essais inscrits dans cette partie.

Avant ce 109e crunch, les Français vont chercher à réduire l'écart face à leur meilleur ennemi, qui mène la série avec 60 victoires contre 41 pour les Bleus, qui avaient perdu leur dernier match face aux hommes d'Eddie Jones, le 13 mars 2021 à Twickenham (23-20). Un petit motif d'espoir pour le XV de France: il reste sur deux succès consécutifs à domicile face aux Anglais.