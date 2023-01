Crise à la FFR: Florian Grill, principal opposant à Laporte, appelle à de nouvelles élections

Président de la Ligue régionale Ile-de-France de rugby et principal opposant à Bernard Laporte, Florian Grill appelle à de nouvelles élections après le résultat de la consultation des clubs et le rejet de Patrick Buisson comme président délégué de la FFR.

C’est un nouvel échec pour Bernard Laporte. La désignation de Patrick Buisson comme président-délégué de la FFR, sur proposition de l’ancien sélectionneur, a été rejetée par les clubs, a annoncé ce jeudi la Fédération française de rugby. Le "non" l'a emporté à 51,06% lors de cette consultation ouverte aux quelque 1.500 clubs français après la mise en retrait de Laporte, qui a fait appel de sa récente condamnation pour corruption.

"Ce n’était pas facile de voter non, reconnait Florian Grill, président de la Ligue Ile-de-France, interrogé par RMC Sport. Les clubs pouvaient avoir peur de l’échéance de la Coupe du monde. Cela veut vraiment dire qu’ils veulent tourner la page de la gouvernance de Bernard Laporte."

"Organiser de nouvelles élections dans les six semaines"

Pour le principal opposant au président de la FFR (il avait été battu aux élections présidentielles en 2020), ce résultat ne doit pas rester sans suite: "Il est important que le comité directeur respecte le résultat de la consultation des clubs, confirme le chef de file de Ovale Ensemble. Cela veut dire organiser des élections générales. Le comité directeur en a la possibilité. Statutairement, cela peut se faire en six semaines. C’est ce qui préservera la Coupe du monde. Ça avait été la volonté de cette équipe durant la première partie de cette campagne, qu’elle le respecte pendant cette deuxième partie de campagne."

Il compte sur le soutien d'Oudea-Castéra

Cela pourrait donc bouger dès ce vendredi matin avec une nouvelle réunion du comité directeur au cours duquel s’invitera la ministre des Sports Amélie Oudea-Castéra: "J’appelle à la raison, poursuit Florian Grill. On avait dit que si Patrick Buisson l’emportait, on s’alignait derrière lui. Puisque le non l’a emporté, la responsabilité du comité est d’organiser de nouvelles élections dans les six semaines. C’est un message que la ministre pourrait faire passer même si je ne suis pas dans les secrets de la ministre."